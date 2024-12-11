ВС передал дело об изъятии имущества экс-главы крайсуда Чернова в Красногорск

Верховный суд России (ВС) передал иск об обращении в доход РФ имущества экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова и некоторых иных лиц в Красногорский районный суд Московской области. Об этом «Ъ-Кубань» рассказал представитель одного из участников дела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В начале октября Генпрокуратура предъявила к Александру Чернову, а также ряду других лиц, которых посчитала связанными с ним, иск об обращении в доход государства их имущества. По версии надзорного ведомства, Александр Чернов якобы использовал свое положение и судейские полномочия для капитализации собственных активов, стоимость которых оценена в 7 млрд руб. Правоохранители пока публично не приводили доказательства противоправности его действий. Вместе с господином Черновым в числе ответчиков по иску оказались еще 11 граждан и три юридических лица.

Изначально иск был подан в Кропоткинский городской суд, который успел только наложить аресты на имущество и счета ответчиков. Но во время первого же заседания Генпрокуратура потребовала изменить подсудность дела на том основании, что кропоткинский суд может быть подвержен давлению лиц, которые обладают большим авторитетом. Ходатайство было удовлетворено, и дело ушло в Краснодарский краевой суд.

В середине октября крайсуд передал дело в Центральный районный суд Сочи, который даже назначил заседание на 14 ноября. Но незадолго до заседания стало известно, что дело ушло в Верховный суд РФ, для определения его подсудности в другом регионе. По данным издания, об этом ходатайствовал представитель господина Чернова. В среду ВС принял решение о передаче дела в Красногорск, рассказал собеседник «Ъ-Кубань».

Александр Чернов руководил Краснодарским краевым судом с 1994 года, ушел в отставку в конце февраля 2019 года в связи с достижением предельного возраста. Он пытался остаться в судебной системе, претендуя на должность руководителя Четвертого кассационного суда, и даже был рекомендован на должность Высшей квалификационной коллегией судей России. Однако не был утвержден президентским указом. В 2019 году стало известно, что он занял пост заместителя руководителя Российского объединения судей.

Андрей Обнорский