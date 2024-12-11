Ильдар Абдразаков войдет в роль худрука

Знаменитый оперный солист Ильдар Абдразаков неожиданно получил весомый административный пост: министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале, что певец назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета. С декабря 2019 года театр, здание которого еще строится, возглавлял на правах директора танцовщик Сергей Полунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ильдар Абдразаков рассчитывает, что его сольная карьера не будет препятствием для административной работы

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Ильдар Абдразаков рассчитывает, что его сольная карьера не будет препятствием для административной работы

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Назначение в России последовало через считаные недели после громкой «отмены» на Западе. В январе 2025 года Ильдар Абдразаков должен был петь короля Филиппа в очередной серии показов «Дон Карлоса» Верди на сцене неаполитанского театра «Сан-Карло». В апреле ему предстояло вернуться на ту же сцену: театр собирался дважды представить концертное исполнение «Аттилы» Верди в расчете на Абдразакова, коронного исполнителя заглавной партии в этой опере. Но в конце ноября «Сан-Карло» объявил, что отказывается от сотрудничества с артистом.

Прокомментировать для “Ъ” нынешнее назначение Ильдар Абдразаков не смог, сославшись на загруженный график. Однако некоторые существенные пояснения по поводу новой административной ситуации, которая возникает в Севастопольском театре оперы и балета, он дал в соцсетях.

Во-первых, певец станет художественным руководителем и заниматься собирается, соответственно, вопросами прежде всего творческими. Во-вторых, у театра одновременно появится новый директор.

По словам Ильдара Абдразакова, им станет Анна Касаткина, до 2017 года руководившая в Мариинском театре службой маркетинга, PR и массовых коммуникаций, а затем руководившая в качестве директора Приморской сценой все того же Мариинского театра. Впрочем, помимо работы в общероссийской команде Валерия Гергиева новый директор Севастопольской оперы сотрудничала и с самим Абдразаковым: певец уточнил, что она участвовала в работе над проектами его собственного фонда (который занимается поддержкой молодых певцов и проведением ежегодного фестиваля).

До сих пор модель руководства Севастопольским театром оперы и балета была устроена иначе — художественного руководителя не было (хотя устав театра предполагает, что эта должность может быть введена по необходимости), все полномочия возлагались на директора. С декабря 2019 года директором театра состоял звездный танцовщик Сергей Полунин. Он же с августа 2019-го был и. о. ректора новоучрежденной Севастопольской государственной академии хореографии (СГАХ). Но этим летом его сменила в СГАХ Мария Александрова (см. “Ъ” от 23 августа), а теперь последовала и перестановка в оперном театре. Очевидно, Сергей Полунин сосредоточится на собственных сольных и продюсерских проектах, которым он и так уделял немало внимания — в Москве его последний большой вечер прошел совсем недавно, 26 ноября.

Впрочем, у театра в любом случае пока нет ни собственной сцены, ни полноценного штата и труппы. Здание театра все еще строится и будет, по официальным прогнозам, готово только к концу 2025 года.

Формированием коллектива и подготовкой репертуарных планов Ильдар Абдразаков и собирается заниматься в первую очередь, ставя себе целью «к моменту открытия нового комплекса… обеспечить полноценную афишу». Бросать собственную сольную карьеру он, как бы то ни было, не собирается. И это в известном роде прецедент: отечественная практика новейшего времени не знает случаев, когда художественное руководство федеральным оперным театром поручалось бы действующему оперному певцу.

Сергей Ходнев