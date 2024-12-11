Ильдар Абдразаков войдет в роль худрука
Певец возглавил Севастопольский театр оперы и балета
Знаменитый оперный солист Ильдар Абдразаков неожиданно получил весомый административный пост: министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила в своем Telegram-канале, что певец назначен руководителем Севастопольского театра оперы и балета. С декабря 2019 года театр, здание которого еще строится, возглавлял на правах директора танцовщик Сергей Полунин.
Ильдар Абдразаков рассчитывает, что его сольная карьера не будет препятствием для административной работы
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Назначение в России последовало через считаные недели после громкой «отмены» на Западе. В январе 2025 года Ильдар Абдразаков должен был петь короля Филиппа в очередной серии показов «Дон Карлоса» Верди на сцене неаполитанского театра «Сан-Карло». В апреле ему предстояло вернуться на ту же сцену: театр собирался дважды представить концертное исполнение «Аттилы» Верди в расчете на Абдразакова, коронного исполнителя заглавной партии в этой опере. Но в конце ноября «Сан-Карло» объявил, что отказывается от сотрудничества с артистом.
Прокомментировать для “Ъ” нынешнее назначение Ильдар Абдразаков не смог, сославшись на загруженный график. Однако некоторые существенные пояснения по поводу новой административной ситуации, которая возникает в Севастопольском театре оперы и балета, он дал в соцсетях.
Во-первых, певец станет художественным руководителем и заниматься собирается, соответственно, вопросами прежде всего творческими. Во-вторых, у театра одновременно появится новый директор.
По словам Ильдара Абдразакова, им станет Анна Касаткина, до 2017 года руководившая в Мариинском театре службой маркетинга, PR и массовых коммуникаций, а затем руководившая в качестве директора Приморской сценой все того же Мариинского театра. Впрочем, помимо работы в общероссийской команде Валерия Гергиева новый директор Севастопольской оперы сотрудничала и с самим Абдразаковым: певец уточнил, что она участвовала в работе над проектами его собственного фонда (который занимается поддержкой молодых певцов и проведением ежегодного фестиваля).
До сих пор модель руководства Севастопольским театром оперы и балета была устроена иначе — художественного руководителя не было (хотя устав театра предполагает, что эта должность может быть введена по необходимости), все полномочия возлагались на директора. С декабря 2019 года директором театра состоял звездный танцовщик Сергей Полунин. Он же с августа 2019-го был и. о. ректора новоучрежденной Севастопольской государственной академии хореографии (СГАХ). Но этим летом его сменила в СГАХ Мария Александрова (см. “Ъ” от 23 августа), а теперь последовала и перестановка в оперном театре. Очевидно, Сергей Полунин сосредоточится на собственных сольных и продюсерских проектах, которым он и так уделял немало внимания — в Москве его последний большой вечер прошел совсем недавно, 26 ноября.
Впрочем, у театра в любом случае пока нет ни собственной сцены, ни полноценного штата и труппы. Здание театра все еще строится и будет, по официальным прогнозам, готово только к концу 2025 года.
Формированием коллектива и подготовкой репертуарных планов Ильдар Абдразаков и собирается заниматься в первую очередь, ставя себе целью «к моменту открытия нового комплекса… обеспечить полноценную афишу». Бросать собственную сольную карьеру он, как бы то ни было, не собирается. И это в известном роде прецедент: отечественная практика новейшего времени не знает случаев, когда художественное руководство федеральным оперным театром поручалось бы действующему оперному певцу.