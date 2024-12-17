Погружение в праздник

Можно было бы не думать о приближении рождественских праздников до середины декабря, но магазины включают новогодние мелодии и увешивают витрины мишурой уже в первых числах месяца, и кажется, что мир заранее погружается в праздничный хаос. Впрочем, намерение провести праздники не на шумных вечеринках, а в кругу семьи и друзей вовсе не означает отказа от подарков или отсутствия гостей на рождественском ужине. Праздник приходит не только в тот дом, что сотрясается от бурного веселья, а и в тот, где радость тихая и спокойная. Время рождественских и новогодних праздников уникально: это единственные две недели в году, когда совершенно законно позволяешь себе делать только то, что нравится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива Екатерина Зиборова

Фото: Из личного архива

Потратить их на себя, на полное расслабление и подготовку к предстоящему году. Если есть настроение выбраться чуть дальше собственной дачи — уехать в теплые края. Или в Северную столицу. Или остаться дома, ходить по театрам и выставкам, выбирать в художественных галереях подарки, попробовать в ресторане что-нибудь необычное или, наоборот, обдумать свою систему питания и начать новый год с заботы о здоровье. Оно нам пригодится: астрологи предупреждают, что год будет непростым. Но мы к этому готовы, поскольку знаем, что любые внешние обстоятельства можно обратить себе на пользу. Все, что для этого надо,— научиться быть в согласии с собой, найти то, что действительно мотивирует, и держаться собственного курса, не давая новостям сбить себя с толку. В этом очень помогают красивые вещи, а их в этом номере предостаточно на любой вкус. Пусть рождественские праздники, как долгие углеводы, принесут продолжительное удовольствие, а не быстрое насыщение. Впереди у нас прекрасный новый год.

Выпускающий редактор Екатерина Зиборова