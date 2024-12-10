Дмитрий Медведев прибыл в Китай с двухдневным визитом
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прибыл в Пекин с двухдневным рабочим визитом, передает ТАСС. Программа визита предусматривает встречи с политическим руководством КНР и правящей Коммунистической партии Китая (КПК).
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ
Кроме того, Дмитрий Медведев также осмотрит экспозиции в Музее истории КПК, примет участие в церемонии возложения венка к Памятнику народным героям. Монумент был установлен в память о погибших в революционной борьбе китайского народа в XIX и ХХ веках.
Ожидается, что по итогам поездки господин Медведев ответит на вопросы из пула сопровождающих его журналистов.
Предыдущий раз зампред российского Совбеза приезжал в Китай в декабре 2022 года. Тогда господин Медведев также провел ряд встреч с китайскими представителями и обсудил с ними международную повестку и актуальные двусторонние вопросы.