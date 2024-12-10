Главные новости за 10 декабря. Ростов-на-Дону и область

14 сентября 2025 года – в единый день голосования — в Ростовской области пройдут выборы муниципальных депутатов. Жителям региона предстоит избрать около 200 парламентариев в местные представительные органы власти.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь занял шестое место в перечне самых популярных в СМИ глав регионов. В ноябре сервис мониторинга «Медиалогия» насчитал более 12 тыс. сообщений с упоминанием господина Слюсаря.

Городская Дума Ростова подготовила решение о передаче из муниципальной собственности во владение Ростовской области участок земли на пр. Шолохова, 31и. На участке находится мультимедийный парк «Россия – моя история». Площадь участка составляет 1,1 га, вид разрешенного использования – «размещение выставочного зала».

Компания «ТНС Энерго Ростов-на-Дону» подписала новый договор о рекламе с ФК «Ростов» на 208 млн руб. Контракт заключен до января 2026 года.

Объемы экспорта зерна и продуктов его переработки из Ростовской области в ноябре 2024 года составили 1,4 млн т, рост по сравнению с ноябрем прошлого года составил 14%. При этом по сравнению с октябрем текущего года объемы экспорта снизились на 42%.

Капитальный ремонт восьми фонтанов в Ростове будет завершен 25 декабря. Под ремонт были отданы фонтаны «Лиры», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь». Работы над ними должны были завершиться в ноябре.

Ростовская атомная станция прекратила производство медицинского кислорода. Необходимость производства кислорода на АЭС возникла в связи с нуждами медиков в 2020 году во время пандемии COVID-19.

На Дону учредили звание «Почетный донор Ростовской области». Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года.

Ростовский областной суд снял с апелляционного рассмотрения дело бывшего судьи Темрюкского райсуда Кубани Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева.