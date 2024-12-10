В Ростове реставраторы на месяц затянули ремонт городских фонтанов

Капитальный ремонт восьми фонтанов в Ростове будет завершен 25 декабря, сообщает donnews со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

Под ремонт были отданы фонтаны «Лиры», «Девушки, собирающие виноград», «Сбор винограда», «Покровский», «Ротонда», «Орфей», «Фантазия» и «Витязь».

По данным издания, работы над ними должны были завершиться в ноябре. Задержка работ, как объяснили в пресс-службе администрации, возникла «из-за возникших в ходе исполнения контракта обстоятельств, не зависящих от заказчика (управление благоустройства и лесного хозяйства Ростова) и подрядчика (ООО «Спецстрой»)». Конкретная причина городскими чиновниками не называется.

В Ростове 21 фонтан, из них 10 были отданы на ремонт этим летом.

Наиболее масштабные работы стоимостью 415 млн руб. ведутся на фонтанном комплексе «Атланты» на Театральной площади, их планируют завершить в мае 2025 года.

Сергей Иванов