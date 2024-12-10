Зерновой экспорт из Ростовской области вырос в ноябре на 14%

Объемы экспорта зерна и продуктов его переработки из Ростовской области в ноябре 2024 года составили 1,4 млн т, рост по сравнению с ноябрем прошлого года составил 14%. При этом по сравнению с октябрем текущего года объемы экспорта снизились на 42%. Об этом сообщает издание «Город N» со ссылкой на управление Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.

По данным издания, в ноябре 406 тыс. т было отправлено на экспорт напрямую из морских портов Ростовской области и более 998 тыс. т — с перевалкой в порту Кавказ. Большая часть зернового экспорта пришлась на Турцию, Ливан, Египет, Марокко.

Издание также приводит данные Российского зернового союза о том, что общий экспорт зерна в ноябре составил 3,439 млн тонн, что на 3,8% больше, чем год назад. Рост произошел за счет увеличения объема экспорта пшеницы, которой экспортировали на 27% больше, чем год назад - 3,165 млн тонн.