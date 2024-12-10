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Региональные власти учредили звание «Почетный донор Ростовской области»

На Дону учредилили звание «Почетный донор Ростовской области». Соответствующее постановление было утверждено на заседании в правительстве региона 9 декабря. Оно вступит в силу с 1 января 2025 года.

Звание начнут присваивать жителям, которые сдали кровь и (или) ее компоненты от 30 до 40 раз в государственном бюджетном учреждении Ростовской области «Станция переливания крови». Также доноры должны быть зарегистрированы на территории региона.

Почетным донорам будут вручать нагрудный знак и удостоверение. Кроме того, по словам главы донского минздрава Юрия Кобзева, им положена ежегодная денежная выплата.

Анастасия Казуков

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