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АЭС в Волгодонске остановила производство кислорода для медиков из-за ненадобности

Ростовская атомная станция прекратила производство медицинского кислорода, сообщают «Ведомости-Юг» со ссылкой на структуры концерна «Росэнргоатом».

Как пишет издание, необходимость производства кислорода на АЭС возникла в связи с нуждами медиков в 2020 году во время пандемии COVID-19.

Под выпуск медицинского газа на АЭС перепрофилировали свою азотно-кислородную установку. Максимальная производительность оборудования составила 40 куб., что достаточно для работы одного аппарата искусственной вентиляции легких на срок около трех суток.

Сергей Иванов

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