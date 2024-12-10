Юрий Слюсарь занял шестое место в рейтинге губернаторов

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь занял шестое место в перечне самых популярных в СМИ глав регионов. В ноябре сервис мониторинга «Медиалогия» насчитал более 12 тыс. сообщений с упоминанием господина Слюсаря, следует из аналитики компании.

Медиа-индекс врио губернатора составил 121 тыс. — это специальная методология, исчисляемая в совокупности показателей цитируемости, позитивного или негативного контекста и читаемости контента. Лидерами списка стали Сергей Собянин и Андрей Воробьев — главы столицы и Московской области соответственно.

В аналогичном рейтинге, составленном в сентябре, экс-губернатор Ростовской области Василий Голубев занимал 12 место с 11,4 тыс. упоминаний за месяц и показателем медиа-индекса 86 тыс. пунктов.

Дмитрий Ковалевский