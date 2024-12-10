Ростовский облсуд вернул дело экс-судьи Павла Грачева в первую инстанцию

Ростовский областной суд снял с апелляционного рассмотрения дело бывшего судьи Темрюкского райсуда Кубани Павла Грачева и предпринимателя Исы Плиева. Информация об этом содержится в картотеке суда.

Как сообщили «Ъ-Ростов» в пресс-службе облсуда, Павел Грачев подал ходатайство об ознакомлении с материалами дела, протоколами заседаний суда первой инстанции и их аудиозаписями. Для удовлетворения этого требования материалы возвращены в суд первой инстанции — Пролетарский районный суд Ростова.

В июле Павел Грачев был приговорен к восьми с половиной годам лишения свободы в колонии строгого режима за вынесение заведомо неправосудного решения и получение взятки.

По версии следствия, в 2011 году предприниматель Иса Плиев намеревался приобрести имущество рыболовецкого хозяйства-банкрота. Оно не было оформлено надлежащим образом, поэтому бизнесмен не смог закрепить его за собой и разработал схему перевода активов на подставное лицо. Павел Грачев участвовал в реализации плана — признал право собственности на имущество за доверенным лицом Плиева и получил за это 1 млн руб. Иса Плиев был осужден на шесть с половиной лет лишения свободы в колонии общего режима.

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Кристина Федичкина