Ограничения для мигрантов в Татарстане, приговор для Радика Тагирова и реконструкция Чеховского рынка

В Татарстане в 2025 году планируют ограничить привлечение мигрантов к ряду профессий. Проект указа раиса республики запретит иностранцам работать в такси, перевозке опасных грузов, а также в сферах ветеринарии, права, бухучета, охраны, азартных игр, ремонта, финансов и страхования. Организации должны будут привести штат в соответствие с указом в течение 3 месяцев.

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 41-летнему Радику Тагирову, осужденному за убийство 31 пожилой женщины и покушение на убийство еще трех. В марте Верховный суд Татарстана приговорил его к пожизненному заключению с отбыванием первых десяти лет в тюрьме. Тагиров совершал преступления с 2011 по 2012 год, проникая в квартиры одиноких пенсионерок, представляясь коммунальщиком, душил их и похищал деньги. Его задержали в 2020 году благодаря ДНК-экспертизам.

Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани получил положительное заключение экспертизы. Реконструкцией займется компания «Чехов-Групп». Планируется восстановить главное здание рынка, построить внутреннюю площадь с галереями и установить шатер во внутреннем дворе.

Суд Агрызского района Татарстана изменил формулировку увольнения главы Исенбаевского сельского поселения с «по собственному желанию» на «утрату доверия» из-за покупки его супругой иностранных акций на сумму более 332 млн рублей, что нарушает антикоррупционное законодательство. Прокуратура требовала увольнения чиновника, но депутаты отказались, после чего подали в суд. Суд признал решение депутатов незаконным, но оно еще может быть обжаловано.

В Татарстане в этом году реализуется 3696 строительных объектов на общую сумму 154,8 млрд рублей. Из них: 64,27 млрд рублей выделено по республиканским программам, 16,85 млрд рублей - по национальным и государственным, и 73,68 млрд рублей - на внепрограммные мероприятия.

В Татарстане предпринимательницу будут судить за хищение 5,3 млн рублей бюджетных средств. По версии следствия, с 2019 по 2024 год она завышала количество воспитанников и незаконно получала из бюджета субсидии, предназначенные на расходы детского сада.

В Татарстане остаются 306 негазифицированных населенных пунктов, сообщил гендиректор «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов. По его словам, работы по газификации идут по плану, проблем с финансированием нет. Однако прокладка газопровода в малонаселенные пункты может быть нерентабельной.

Ночью в Казани для уборки снега было задействовано 203 единицы техники: 102 дорожные машины и 59 тракторов. Для предотвращения образования льда использовано 516 тонн пескосоляной смеси и 392 тонны реагента, а также вывезено 340 тонн снега. За ночь выпало 9 мм осадков и около 10 см снега. Уборку продолжили в усиленном режиме: днем вышли 327 единиц техники и 471 рабочий.

Анар Зейналов