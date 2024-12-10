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В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей

Суд Агрызского района Татарстана изменил формулировку увольнения главы Исенбаевского сельского поселения с «по собственному желанию» на «утрату доверия». Причиной стала покупка его супругой иностранных акций на сумму более 332 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей

В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2021–2022 годах жена главы поселения приобрела акции зарубежных компаний, что является нарушением антикоррупционного законодательства. После этого прокуратура потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия, однако совет депутатов отказался это сделать. Глава поселения написал заявление об уходе по собственному желанию.

Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Суд поддержал позицию надзорного органа, признав решение депутатов незаконным.

Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Анар Зейналов

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