В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей
Суд Агрызского района Татарстана изменил формулировку увольнения главы Исенбаевского сельского поселения с «по собственному желанию» на «утрату доверия». Причиной стала покупка его супругой иностранных акций на сумму более 332 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.
В Татарстане уволили главу села из-за покупки женой акций на 332 млн рублей
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
По данным ведомства, в 2021–2022 годах жена главы поселения приобрела акции зарубежных компаний, что является нарушением антикоррупционного законодательства. После этого прокуратура потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия, однако совет депутатов отказался это сделать. Глава поселения написал заявление об уходе по собственному желанию.
Прокуратура не согласилась с таким решением и обратилась в суд. Суд поддержал позицию надзорного органа, признав решение депутатов незаконным.
Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.