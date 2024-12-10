В Казани ночью в уборке снега задействовали 203 единицы техники

Ночью в Казани в уборке снега участвовали 203 единицы спецтехники. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

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Улицы столицы Татарстана очищали 102 дорожные машины и 59 тракторных щеток. Чтобы предотвратить образование льда, рабочие использовали 516 тонн пескосоляной смеси и 392 тонны реагента. На снегоплавильные пункты и в места временного складирования доставили 340 тонн снега.

Ночью в Казани выпало 9 мм осадков в виде воды, а в виде снега — около 10 см. Председатель комитета внешнего благоустройства Игорь Саляхутдинов рассказал, что сегодня ночью также прогнозируют осадки, уборку продолжат в усиленном режиме. На очистку улиц выйдут 327 единиц спецтехники и 471 рабочий. Они будут очищать дороги второй и третьей категории, тротуары и увозить снег с улично-дорожной сети.

Диана Соловьёва