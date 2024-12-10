Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В 2024 году в Татарстане реализуется 3696 объектов на 154,8 млрд рублей

В текущем году в Республике Татарстан реализуется 3696 объектов на общую сумму 154,8 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин на встрече с журналистами.

64,27 млрд руб. выделено на 3099 объектов в рамках реализации 44 республиканских программ, 16,85 млрд руб. — на реализацию 233 объектов в рамках 6 национальных и 4 государственных программ и 73,68 млрд руб. — на 364 объекта внепрограммных мероприятий.

Влас Северин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...