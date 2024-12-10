В 2024 году в Татарстане реализуется 3696 объектов на 154,8 млрд рублей

В текущем году в Республике Татарстан реализуется 3696 объектов на общую сумму 154,8 млрд руб. Об этом сообщил министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Марат Айзатуллин на встрече с журналистами.

64,27 млрд руб. выделено на 3099 объектов в рамках реализации 44 республиканских программ, 16,85 млрд руб. — на реализацию 233 объектов в рамках 6 национальных и 4 государственных программ и 73,68 млрд руб. — на 364 объекта внепрограммных мероприятий.

Влас Северин