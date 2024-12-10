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В Татарстане остается 306 негазифицированных населенных пунктов

На сегодняшний день в Республике Татарстан остается 306 негазифицированных населенных пунктов. Об этом сообщил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Казань» Рустем Усманов на брифинге, посвященному программе социальной газификации и догазификации в республике.

В Татарстане остается 306 негазифицированных населенных пунктов

В Татарстане остается 306 негазифицированных населенных пунктов

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

В Татарстане остается 306 негазифицированных населенных пунктов

Фото: Пресс-служба Правительства Новосибирской области

Рустем Усманов отметил, что работа по газификации продолжается согласно планам и графикам, а проблем с финансированием – нет. Прокладка газопровода большой протяженности на малое количество домов может быть нерентабельным, так как в республике остаются населенные пункты, где проживает значительно больше нуждающихся.

Влас Северин

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