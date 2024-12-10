Апелляционный суд в Казани утвердил пожизненный приговор серийному убийце

Апелляционный суд оставил без изменений приговор 41-летнему мужчине, осужденному за убийство 31 пожилой женщины и покушение на убийство еще трех. Об этом сообщает прокуратура Республики Татарстан.

Ранее Верховный суд Республики Татарстан приговорил подсудимого к пожизненному лишению свободы. Апелляционное определение Четвертого апелляционного суда общей юрисдикции вступило в законную силу.

Приговор по делу Радика Тагирова был вынесен Верховным судом Татарстана в марте 2024 года. Тагиров, 41-летний житель Казани, обвинялся в убийстве 31 пожилой женщины и совершении ряда разбойных нападений в 2011–2012 годах. Он был признан виновным и приговорен к пожизненному заключению, первые десять лет из которого он проведет в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима. Также были удовлетворены иски четырех потерпевших на общую сумму 1,7 млн руб.

Преступления Тагиров совершал в различных городах России с марта 2011 года по октябрь 2012 года по одному и тому же сценарию: он проникал в квартиры одиноких пожилых женщин, представляясь сотрудником коммунальных служб, душил жертв и похищал деньги. Следователи смогли выйти на его след только в 2020 году, когда с помощью анализа биоматериалов, найденных на местах преступлений, было установлено совпадение генотипа с Тагировым, который ранее находился в розыске.

В ходе следствия Тагиров признался в совершении всех преступлений, однако на суде в 2022 году он отказался от признательных показаний, заявив, что на него оказывалось давление. Тем не менее суд признал доказательства, включая результаты ДНК-экспертиз, достаточными для вынесения приговора.

Анар Зейналов