В Татарстане в 2025 году планируют ввести ограничения на привлечение мигрантов к определенным видам деятельности. Проект соответствующего указа раиса республики находится на антикоррупционной экспертизе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, иностранных граждан не смогут привлекать к:

перевозке опасных грузов;

работе такси и арендованных автомобилей с водителем;

работе ветеринара;

деятельности в области права и бухгалтерского учета;

работе охранных служб, в том числе частных;

организации и проведению азартных игр, лотерей, заключению пари;

ремонту компьютеров, предметов личного потребления и быта;

финансовым услугам, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;

страхованию, перестрахованию, работе негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;

вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования.

Организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение 3 месяцев, если документ вступит в силу.

Диана Соловьёва