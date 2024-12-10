В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами
В Татарстане в 2025 году планируют ввести ограничения на привлечение мигрантов к определенным видам деятельности. Проект соответствующего указа раиса республики находится на антикоррупционной экспертизе.
В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Согласно проекту постановления, иностранных граждан не смогут привлекать к:
- перевозке опасных грузов;
- работе такси и арендованных автомобилей с водителем;
- работе ветеринара;
- деятельности в области права и бухгалтерского учета;
- работе охранных служб, в том числе частных;
- организации и проведению азартных игр, лотерей, заключению пари;
- ремонту компьютеров, предметов личного потребления и быта;
- финансовым услугам, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
- страхованию, перестрахованию, работе негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;
- вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования.
Организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение 3 месяцев, если документ вступит в силу.