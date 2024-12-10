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В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

В Татарстане в 2025 году планируют ввести ограничения на привлечение мигрантов к определенным видам деятельности. Проект соответствующего указа раиса республики находится на антикоррупционной экспертизе.

В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

В Татарстане иностранцам планируют запретить работать таксистами и ветеринарами

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Согласно проекту постановления, иностранных граждан не смогут привлекать к:

  • перевозке опасных грузов;
  • работе такси и арендованных автомобилей с водителем;
  • работе ветеринара;
  • деятельности в области права и бухгалтерского учета;
  • работе охранных служб, в том числе частных;
  • организации и проведению азартных игр, лотерей, заключению пари;
  • ремонту компьютеров, предметов личного потребления и быта;
  • финансовым услугам, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению;
  • страхованию, перестрахованию, работе негосударственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспечения;
  • вспомогательной деятельности в сфере финансовых услуг и страхования.

Организации должны привести свой штат в соответствие с указом в течение 3 месяцев, если документ вступит в силу.

Диана Соловьёва

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