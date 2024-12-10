Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани прошел экспертизу и получил положительное заключение. Информация об этом появилась на сайте Единого государственного реестра заключений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани получил положительное заключение

Фото: Пресс-служба мэрии Казани Проект реконструкции Чеховского рынка в Казани получил положительное заключение

Фото: Пресс-служба мэрии Казани

Реконструкцией Чеховского рынка будет заниматься компания «Чехов-Групп» из Казани. Проектную документацию подготовила фирма «Проектория».

По данным портала Rusprofile, «Чехов-Групп» зарегистрировали в марте 2024 года. Уставной капитал организации составляет 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным и арендованным имуществом.

В феврале пресс-служба мэрии Казани сообщила, что мэр города Ильсур Метшин провел совещание по реновации Чеховского рынка. Планировалось, что в ходе реконструкции восстановят главное здание, построят внутреннюю площадь с галереями, а во внутреннем дворе установят шатер.

Диана Соловьёва