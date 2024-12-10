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В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

В Татарстане индивидуальная предпринимательница предстанет перед судом. Женщину подозревают в хищении 5,3 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В Татарстане предпринимательницу обвиняют в хищении 5,3 млн рублей из бюджета

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предпринимательница ведет дошкольную образовательную деятельность в частном детском саду в селе Актаныш. По версии следствия, в 2019–2024 годах обвиняемая предоставляла в региональное Министерство образования и науки завышенные данные о количестве воспитанников детского сада. На их основании фигурант незаконно получила из бюджета субсидии на сумму более 5,3 млн руб., предназначенные на возмещение затрат на оплату труда работников, покупку учебников, игрушек и т. д.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Диана Соловьёва

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