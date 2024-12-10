Советнику эпизодов не жалеют

Общая сумма хищений, которые вменяются в вину советнику губернатора Орловской области Сергею Лежневу, выросла с 76 млн до 184 млн руб. В следственный изолятор он попал в мае этого года по обвинению в мошенничестве при реконструкции мостов в регионе, которую выполняла фирма из родной для него Белгородской области. Позже в деле появились новые эпизоды, связанные с хищением более 100 млн руб. при поставках медицинского оборудования в областную клиническую больницу, махинациях с отчетными документами о командировках Сергея Лежнева с гуманитарными грузами в Луганскую народную республику (ЛНР). По мнению защиты, содержание советника губернатора в СИЗО негативно сказывается на логистике снабжения фронта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Советник главы Орловской области по информационной политике, бывший белгородский блогер Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Советник главы Орловской области по информационной политике, бывший белгородский блогер Сергей Лежнев

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Орловский областной суд на днях оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защиты 40-летнего советника губернатора Сергея Лежнева на продление срока его ареста до 23 декабря. В СИЗО чиновник находится больше шести месяцев. Как следует из апелляционного постановления, с которым ознакомился «Ъ», Сергею Лежневу вменяются в вину шесть эпизодов хищений средств из бюджета на общую сумму 184,62 млн руб. и создание преступного сообщества (ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 1 ст. 210 УК РФ).

Сергея Лежнева задержали в конце мая по обвинению в хищении почти 76,48 млн руб. при проведении в рамках нацпроекта ремонта Красного моста и моста Дружбы в Орле, а также моста через реку Сосна в Ливенском районе.

В 2019–2020 годах контракты на исполнение работ получило ООО «Ремспецмост» из Белгородской области, где родился и работал советник орловского губернатора. Компания свои обязательства не выполнила, а часть выделенных из бюджета денег, по версии регионального управления МВД, ее сотрудники вывели через подконтрольные фирмы. Бенефициар и гендиректор «Ремспецмоста» Александр Молчанов и Евгений Подрезов к сегодняшнему дню получили реальные сроки за мошенничество.

После задержания Сергея Лежнева появились новые эпизоды, касающиеся поставок медицинского оборудования для Орловской областной клинической больницы. Как указано в апелляционном постановлении облсуда, в МВД считают, что в 2022 году советник губернатора участвовал в хищении 67,18 млн руб. при закупке компьютерного томографа. Затем в деле появилась статья о преступном сообществе: по версии следствия, Сергей Лежнев с 2019 года координировал действия должностных лиц обладминистрации, участвовавших в преступлении. Затем полицейские следователи добавили в дело советника еще четыре эпизода о мошенническом хищении 40,68 млн руб. при поставках медоборудования. Кстати, сам Сергей Лежнев еще до назначения на пост советника губернатора расследовал тему коррупции в системе здравоохранения в Белгородской области. В 2017 году он опубликовал фильм о картельном сговоре в системе госзакупок в родном регионе.

В сентябре в деле Сергея Лежнева появился еще один эпизод о мошенничестве, касающемся наиболее чувствительной для него темы — гуманитарных поставок в зону проведения специальной военной операции.

С 2022 года советник губернатора регулярно ездил в командировки в ЛНР. В своем Telegram-канале он постоянно отчитывался о доставке к линии фронта питьевой воды, еды, печек и различного оборудования. По версии регионального МВД, с февраля 2023 года Сергей Лежнев похитил 286,44 тыс. руб. путем предоставления отчетных документов, содержащих заведомо недостоверные сведения о нахождении в служебных командировках.

Обосновывая необходимость продления ареста Сергея Лежнева в СИЗО до конца декабря, представитель управления МВД заявил о невозможности скорого завершения предварительного следствия. В планах у следователя допросы 17 сотрудников медицинских учреждений и представителей 14 организаций по вопросам поставок медицинского оборудования, а также выяснение деталей командировок обвиняемого. Полиция намерена запросить у пограничной службы ФСБ России и подразделений Министерства обороны сведения о порядке пересечения Сергеем Лежневым границы между Белгородской областью и ЛНР и сопоставить их с сообщениями из его Telegram-канала.

Сергей Лежнев не признает вину ни по одному эпизоду.

В жалобе на очередное продление ареста его адвокат Елена Никифорова отметила, что причастность ее доверителя к преступлениям не доказана, а выводы суда о невозможности применения более мягкой меры пресечения не мотивированы. У Сергея Лежнева нет заграничного паспорта и недвижимости за границей, а сам он не намерен скрываться. Также защитник сослалась на ходатайство руководства местной народной дружины «Бригада Катукова», которое заявило, что арест советника негативно повлиял на функционирование логистической системы снабжения фронта.

Доводы защиты не были приняты: суд посчитал, что обвиняемый может повлиять на расследование благодаря служебному положению и деловым связям, а значение его действий для военно-патриотической организации не может быть основанием для освобождения из СИЗО.

Сергей Толмачев, Воронеж