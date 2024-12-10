Вице-президент Бразилии будет временно исполнять обязанности Лулы да Силвы

Вице-президент Бразилии Жералду Алкмин будет временно исполнять обязанности главы государства, пока президент Луис Инасиу Лула да Силва находится в больнице после трепанации черепа. В частности, 10 декабря он встретится с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в бразильской столице и подпишет двусторонние соглашения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Жералду Алкмин

Фото: Maxim Shemetov, Reuters Жералду Алкмин

Фото: Maxim Shemetov, Reuters

Как сообщило издание Globo, из-за операции президента Жералду Алкмин отменил свою программу мероприятий, запланированных в штате Сан-Паулу на юго-востоке Бразилии. Он уже вылетел в столицу на переговоры.

Господин Лула да Силва перенес операцию по удалению гематомы в головном мозге. В больнице сообщили, что он чувствует себя хорошо, но останется под наблюдением еще на несколько дней. Бразильский лидер приехал в больницу 9 декабря с жалобами на головную боль. Внутричерепное кровоизлияние стало следствием удара головой 19 октября: президент упал в ванной своей резиденции, после чего пропустил саммит БРИКС, состоявшийся в Казани.