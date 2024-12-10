В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.
Руководителя компании «Атриум» из Казани подозревают в неуплате налогов на сумму более 121 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.
В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
По версии следствия, в 2019–2022 годах руководитель компании внесла в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами. Таким образом подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 121 млн руб.
Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.