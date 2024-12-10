Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

Руководителя компании «Атриум» из Казани подозревают в неуплате налогов на сумму более 121 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководитель компании внесла в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами. Таким образом подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 121 млн руб.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...