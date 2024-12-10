Руководителя компании «Атриум» из Казани подозревают в неуплате налогов на сумму более 121 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В Казани директора фирмы подозревают в неуплате на 121 млн руб.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2019–2022 годах руководитель компании внесла в налоговые декларации ложные сведения о фиктивных взаимоотношениях с 20 контрагентами. Таким образом подозреваемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль организаций на сумму более 121 млн руб.

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва