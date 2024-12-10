НАК рассказал о предотвращенных за год терактах

С начала 2024 года в России предотвращено 190 терактов, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК). Были нейтрализованы 38 и задержаны более 1,7 тыс. бандитов и их пособников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Шесть предотвращенных терактов готовились участниками запрещенных в России движений «Маньяки. Культ убийств» и «Колумбайн» (признаны террористическими в России) в учебных заведениях и общественных местах. С начала года заблокированы счета свыше 6 тыс. лиц, причастных к финансированию терроризма, «в том числе украинских вооруженных формирований». На этих счетах находились больше 230 млн руб.

НАК сообщил о введении дополнительных мер антитеррористической защиты объектов, которые задействованы в «обеспечении специальной военной операции и снабжении новых субъектов Российской Федерации».

С начала года из незаконного оборота в России изъято больше 100 тыс. единиц огнестрельного оружия и 5,5 тыс. взрывных устройств. В интернете удалено больше 120 тыс. материалов террористического содержания. НАК утверждает, что это связано с защитой от «пропаганды терроризма, неонацизма и иных радикальных идей».