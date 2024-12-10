Теплый сектор циклонического вихря принес в Петербург плюсовую температуру

Петербург попал под влияние теплого сектора далекого циклонического вихря с центром над Новой Землей. Об этом сообщил ведующий специалист центра «Фобос» Михаил Леус 10 декабря. По словам синоптика, вихрь сформирует над регионом мощный западно-восточный перенос. К берегам Невы придут воздушные массы, хорошо согретые Гольфстримом.

В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами возможны небольшие осадки, утром местами гололедица. Воздух прогреется до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с запада со скоростью до 10 м/с. Атмосферное давление упадет и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ночь на 1 декабря из-за угрозы наводнения в Петербурге закрывали дамбу Комплекса защитных сооружений.

Андрей Маркелов