Суд закрыл кафе «Моремания» в Москве на 60 дней из-за санитарных нарушений

Бабушкинский районный суд Москвы приостановил деятельность магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира. ООО «Севрыба», владеющее кафе, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Ранее о нарушениях в работе кафе сообщал Роспотребнадзор. Работа заведения приостановлена на 60 дней, передает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Несколькими днями ранее выявили санитарные нарушения в двух кафе сети «Моремания». Было изъято 73 кг кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья. Помимо заведения на проспекте Мира нарушения были обнаружены в «Моремании» по адресу ул. Киевская, д. 7, корп. 2 (АО «СК Сервис»). Оба заведения опечатаны.

Проверку в «Моремании» провели после публикации Telegram-канала «Shot-Проверка» о нарушениях в сети. За публикацией также последовала жалоба депутата Госдумы Анастасии Удальцовой. Она отправила запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру Москвы с призывом провести инспекцию ресторанов «Моремания». Shot, в частности, показал видео, якобы снятые в одном из ресторанов «Моремания»: на кадрах видно, как используемую при готовке рыбу роняют на пол.