Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд закрыл кафе «Моремания» в Москве на 60 дней из-за санитарных нарушений

Бабушкинский районный суд Москвы приостановил деятельность магазина-кафе «Моремания» на проспекте Мира. ООО «Севрыба», владеющее кафе, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания (ст. 6.6 КоАП РФ). Ранее о нарушениях в работе кафе сообщал Роспотребнадзор. Работа заведения приостановлена на 60 дней, передает Telegram-канал московских судов общей юрисдикции.

Несколькими днями ранее выявили санитарные нарушения в двух кафе сети «Моремания». Было изъято 73 кг кулинарной продукции, полуфабрикатов и сырья. Помимо заведения на проспекте Мира нарушения были обнаружены в «Моремании» по адресу ул. Киевская, д. 7, корп. 2 (АО «СК Сервис»). Оба заведения опечатаны.

Проверку в «Моремании» провели после публикации Telegram-канала «Shot-Проверка» о нарушениях в сети. За публикацией также последовала жалоба депутата Госдумы Анастасии Удальцовой. Она отправила запросы в Роспотребнадзор и прокуратуру Москвы с призывом провести инспекцию ресторанов «Моремания». Shot, в частности, показал видео, якобы снятые в одном из ресторанов «Моремания»: на кадрах видно, как используемую при готовке рыбу роняют на пол.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...