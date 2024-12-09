Спрос на услуги для новогодних корпоративов в Челябинске вырос на 36%

В ноябре 2024 года в Челябинске спрос на услуги для корпоративных новогодних мероприятий увеличился на 36% в сравнении с аналогичным месяцем прошлого года. Кроме того, за этот период на 450% вырос интерес к праздничному освещению помещений. Исследование об этом представили «Авито. Услуги».

Челябинцев в ноябре этого года на 43% стали чаще интересовать услуги аниматоров в образах Деда Мороза и Снегурочки. В целом спрос на выступление артистов увеличился на 63% в сравнении с ноябрем 2023-го.