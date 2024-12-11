Российские ученые изобрели способ создания цифровых двойников

Группа российских ученых разработала платформу «Вечность», которая является первым в мире запатентованным научным способом создания цифрового образа сознания человека. Система позволяет в полной мере зафиксировать индивидуальность человека с набором его жизненных ценностей, реакций, компетенций, воспоминаний. Пройдя базовый сценарий, предложенный платформой, любой желающий получит упакованный образ, по сути, себя самого.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Сбор данных осуществляется посредством ответов пользователя на строго выверенные 2287 вопросов. На разработку тестовой батареи ушло более десяти лет. За это время научная группа проекта провела десятки экспериментов и сотню социологических опросов: общий охват аудитории составил 50 млн человек, а совокупное число участников исследовательских проектов превысило 253 тыс. человек.

Созданная система рассматривает сознание человека через призму его воспоминаний, ценностей, компетенций, образа, качества жизни и инстинктов. Например, в рамках параметра «Книга памяти» человек вспомнит факты биографии, свои реакции, оценки, предпочтения. При этом данная часть работы — не привычная автобиография, а глубокое исследование самого себя, результатом которого станет уникальный и полностью идентичный автопортрет человека. Ответив на все вопросы в рамках пяти разделов, формируется цифровой образ.

«Платформа “Вечность” позволит всем без исключения планировать свое будущее на долгие годы вперед. Это своего рода неизбежный шаг эволюционной трансформации века цифровизации. Мы видим, как стремительное развитие искусственного интеллекта привело к тому, что многие процессы зарождаются, формируются и впоследствии исполняются уже без помощи ученых, технологов и инженеров. Остается лишь наблюдать, как одна цифровая операция сменяется другой, основываясь лишь на заданных ранее алгоритмах. Становится очевидным, что процедура переноса сознания с его сегодняшнего носителя на какой-то цифровой образ — лишь вопрос времени. Сохранить при этом собственную идентичность, в том числе без ложных вкраплений нейросети,— вот та важнейшая задача, которая решается созданной технологией. Это уникальная возможность переместиться в будущее, которое, безусловно, наступит и будет иметь цифровое обличие, стоит лишь сохранить собственную самость. Платформа “Вечность” гарантирует такую возможность каждому»,— объяснил Василий Уроженко, кандидат экономических наук, член команды проекта.

По словам авторов проекта, время прохождения теста неограниченно — это сугубо индивидуальный процесс, который не требует спешки. Общий срок, который уйдет на создание цифрового образа, варьируется от месяца до года.

Ученые подчеркивают, что сбор данных носит строго конфиденциальный характер. Организация процесса создания цифрового образа построена на полной анонимности участников, на платформе отсутствуют поля, где пользователь должен ввести любые персональные данные, которые позволят его идентифицировать.

«Принцип формирования цифрового образа на платформе “Вечность” гарантирует пользователям полную конфиденциальность, поскольку одной из принципиальных концепций проекта является анонимность сведений о человеке. Иначе говоря, в программном обеспечении платформы нет даже полей, куда можно было бы ввести персональные данные. В том числе для безопасности платформы мы предусмотрели различные криптографические алгоритмы, которые защитят профиль пользователя и сам электронный ресурс от широкого круга угроз и рисков. Для удобства заполнения профиля создан понятный интерфейс — целевая аудитория проекта самая разнообразная, включая возрастной диапазон пользователей, поэтому всем должно быть одинаково комфортно в процессе работы с нашей платформой»,— подчеркнул Андрей Щербаков, доктор технических наук и соразработчик платформы, обладатель звания «Профессор года» в номинации «Технические науки» по ЦФО.

Полученный результат будет полностью соответствовать своему создателю, сохранив самость личности (архетип, являющийся глубинным центром и выражением психологической целостности отдельного индивида). Идентичность — именно то, на что авторы проекта потратили более десятилетия и заострили особенное внимание.

Итоги прохождения батарей тестов будут сформированы в «Большую книгу жизни», при желании участника ее можно будет сохранить на USB-носителе, распечатать настоящую книгу в любом переплете, записать на винил — вариантов хранения множество.

В проекте отмечают, что платформа «Вечность» является возможностью для тех, кто сомневается, все ли он сделал или успел сделать в этой жизни. Кроме этого, проект полностью аполитичен и анонимен: пользователь может написать лишь то, что пожелает сам, платформа же предоставляет ему такую возможность.

Стремительное развитие технологий говорит о том, что в обозримом будущем появятся такие носители, которые позволят перенести цифровой образ пользователя платформы «Вечность» в реальность.

Василий Уроженко, кандидат экономических наук, член команды проекта, поговорил с «Ъ-Наукой»:

— Можете рассказать, как появился ваш проект? Кто его главный идеолог? Как вообще появилась идея создать проект, связанный с вечной жизнью?

— Изначально проект «Вечность» никакого отношения к вечной жизни не имел. Вообще к жизни никакого отношения не имел. Около десяти лет назад мы задумались над тем, в какую сторону дует ветер в смысле развития цифровых технологий, и, понимая, что различные «помощники» в виде сложных калькуляторов, которые на тот момент времени являлись доминирующим трендом в развитии цифровых систем, цифровых сред, мы осознавали, что этот тренд рано или поздно приведет к стремлению в сторону цифровых сущностей. Мы задумались над вопросом, а как, собственно, оцифровать живого человека. То есть не для того, чтобы его заменить цифрами, а для создания своего рода партнерской сущности, для построения, апробации и генерации цепочки взаимосвязанных и в полном понимании сложных решений, которые регулярно принимаются нами неосознанно. Побудительный мотив на тот момент времени был именно в сторону партнерской сущности. Дальше пошло развитие. Мы начали с личностного профиля, задались вопросом, как структурировать личность человека, потом к этому добавились вопросы, как структурировать алгоритмы мышления, познания, в конечном итоге мы построили конструкцию, которая на сегодняшний момент времени позволяет создать цифровой образ живого человека. К примеру, сегодня мы освоили искусственный интеллект. По нашим предположениям, через два-три года, может, чуть больше, когда появятся нелинейные алгоритмы, мы получим то, что сегодня называют «сильный искусственный интеллект» (когда ИИ может мыслить и осознавать себя как отдельную личность.— Прим. ред.). Далее, предположительно через десять лет, мы получим искусственный разум. И уже в какой-то более далекой перспективе мы можем подумать даже не об искусственном, а о синтетическом сознании. В этом моменте очень важно отметить, чтобы это было четко понятно: сознание не может быть искусственным, поскольку искусственное — это значит «сделанное с нуля». Оно может быть синтетическим, в нашем случае цифровой обработкой реплики реального сознания.

— На сайте проекта говорится, что команда работала над ним десять лет. Можете рассказать, кто с самого начала входил в команду? Как конкретно велась работа? Почему потребовалось на создание продукта так много времени? Как разрабатывалась ваша методология, в чем ее уникальность? От каких идей вы отталкивались? Был ли изначально это стартап, компания или вначале работа велась в научных лабораториях на базе университета?

— Из ныне существующего состава участников на входе были двое: Джомарт Фазылович Алиев и почти в самом начале присоединившийся к этому процессу Василий Викторович Уроженко. Какие-то периоды времени в команду входили новые люди. То есть она была достаточно динамична, но никогда не была больше десяти человек просто потому, что больше не было нужно. На сегодняшний момент мы считаем состав участников сбалансированным. Весь костяк представлен на официальном сайте платформы «Вечность». От каких идей мы отталкивались? Об этом мы уже сказали чуть раньше. Все идеи и наработки вылились в книгу, в которой мы изложили более или менее полно основные концепции новой научной дисциплины, которая называется «Социальная физика 5.0». Значительное количество концепций именно оттуда и является теоретической базой этого проекта. В первую очередь это, конечно, энтропийная теорема. Во вторую — это понимание витальной логики и необходимой тринарности. И в третью очередь это возможность вероятностной организации. Эти три основных крупных мазка плюс теория социальной физики, которая уже изложена,— это, пожалуй, основа теоретической базы платформы. Если же говорить о том, когда пришла идея использовать это для проекта «Вечность», то как раз в тот момент времени, когда мы убедились, что теперь умеем настраивать все аспекты потенциального синтетического сознания. Поставим еще один акцент. Чтобы было понятно, наш проект никакого отношения непосредственно к тому, как именно будет моделироваться синтетическое сознание, не имеет. Но когда появятся механизмы по созданию искусственных синтетических сознаний, то необходимо будет в эти машинки внести фактически реальные данные, описывающие того или иного конкретного человека. И вот это уже наш хлеб.

Компанию мы создали совсем недавно, она получила название «Березовая лига». В университете (РГСУ.— Прим. ред.) наша команда, не полным составом, тоже работает совсем недавно. Если речь идет о финансировании, то проект с самого начала финансировался за деньги участников, так продолжается до сего момента.

В чем уникальность нашей методологии? Энтропийная теорема, витальная логика с тринарностью и вероятностная организация.

Почему потребовалось на создание проекта так много времени? Потому что он тяжелый. У нас, например, одна только «Книга памяти» (один из продуктов, представленных на «платформе Вечность».— Прим. ред.) 600 с лишним вопросов. Один только тест компетентности на без малого 1,5 тыс. вопросов. Одних только ценностей 120 с лишним штук и т. д. Просто большой, очень серьезный объем. Были и принципиальные вопросы, необходимо было доработать некоторые теоретические концепции. Кроме того, почти ни для кого из участников команды этот проект не был единственным. Поэтому мы занимались этим в инициативном порядке, что называется, по выходным и вечерам.

— Когда появился сам стартап? Можете рассказать о его команде? В него входят как ученые, так и менеджеры? Можете рассказать об ученых, какие исследования они до этого вели? И о самых ярких менеджерах, какой у них до этого опыт запуска проекта был?

— Почти все в нашей команде обладают одновременно и интеллектуальными, и управленческими компетенциями. Мы комбинируем. У нас все отчасти и ученые, и менеджеры, и предприниматели, кто-то сильнее в одном направлении, кто-то — в ином, но все занимаются параллельными процессами. Должности и степени нашего костяка представлены в лицах на платформе «Вечность». Возможно, когда-нибудь мы даже дойдем до состояния, когда будут отдельно ученые, отдельно манимейкеры, но не сегодня. Есть ли у нас инвестор? Нет. Какие у нас были затраты на создание проекта? Это коммерческая тайна, но это сотни тысяч долларов.

— У вас есть уже какой-то инвестор? На какие средства существует проект? Какие у вас были затраты на создание проекта? Идет ли сейчас активный поиск инвесторов? Сколько денег вы планируете в ближайшее время привлечь и на что? Сотрудничаете ли вы с акселераторами? Проект будет развиваться только в России или планируется выход на зарубежные рынки?

— Идет ли сейчас активный поиск инвесторов? Не сказать, что прям активный. Скорее сейчас идет наработка клиентской фактуры, клиентской базы. Далее мы не видим каких-либо препятствий для выхода за рубеж. Люди, они везде люди. Что жители России, что жители Китая, что жители Соединенных Штатов, что жители любой другой страны. Для нас важно, чтобы на равных условиях любой человек имел возможность создать и сохранить свой цифровой образ.

— Как сейчас конкретно работает стартап? Есть ли у вас какой-то офис, что конкретно сейчас делают сотрудники? Как идет доработка продукта?

— У нас, безусловно, есть место, где наши партнеры периодически встречаются не по расписанию, а тогда, когда это нужно. Это разные места. Было бы странно, если бы мы с вами, продолжая обсуждать цифровой проект, говорили о каком-то особняке 300-летней постройки. У нас и офис цифровой, какие проблемы?

Доработка платформы «Вечность», конечно, продолжается. Мы сейчас выложили только базовый тариф, до нового года собираемся выложить еще два: они будут полнее с точки зрения различных удобств для пользователя, в них уже будет возможность донастройки цифрового образа, его упаковки и не только. Потом в нашей амбиции языковая экспансия и т. д.

Андрей Щербаков, доктор технических наук и соразработчик платформы, обладатель звания «Профессор года» в номинации «Технические науки» по ЦФО:

— На Западе похожий проект пытались запустить ученые из Массачусетского университета и был еще проект Virtenity. Чем вы отличаетесь от этих проектов? Что с этими западными проектами в результате произошло?

— Это не единственные два проекта, ориентированные в ту же сторону, что и мы. Проектов, связанных с попыткой создания адекватного цифрового образа, на самом деле много. Мы внимательно за ними следим. Некоторые из них продолжают развиваться, некоторые из них закрылись, некоторые трансформировались. Те, которые продолжают развиваться, мы желаем им успеха и готовы к добросовестной конкуренции. Те, которые закрылись, там разный комплекс причин; в каких-то случаях научные локомотивы этих проектов сдались и переориентировались на другие сферы. В каких-то случаях их инвесторы утеряли интерес. А в каких-то случаях они просто трансформировали предметное задачное пространство в то направление, куда мы идти не хотим. То есть вместо создания цифрового образа они стали заниматься технологиями ревитализации (оживления.— Прим. ред.) этого самого цифрового образа. А это пока еще рано делать просто по уровню сегодняшнего научно-технологического развития. Основная проблема у этих проектов, как мы считаем,— они излишне формальные.

— Где будут храниться цифровые слепки сознания ваших клиентов? Насколько будут защищены эти данные, учитывая, что в последнее время происходит большое число утечек?

— Мы бы не стали называть цифровые слепки сознания слепками — это образы. Причем не сознания, а цифровые образы человека. Сознанием они станут потом, когда информационные технологии дойдут до соответствующего уровня развития. У нас очень простая базовая история, цифровые образы хранятся у самого человека. Просто человеку нужно самому решить, в какой форме их хранить. Потому что флешка на полке десять лет не пролежит, кассета с магнитными лентами 20 лет не пролежит, пластинка пролежит и дольше, если только не попадет под прямое воздействие солнечных лучей. У нас цифровой образ, в принципе и в виде книжки хранить можно. Чтобы было понятно, ответственность за хранение образа мы на себя не принимаем. Наша зона ответственности — помочь ему создать свой цифровой образ. Может ли он его хранить у нас? Может. Для этого у нас есть некоторое количество дополнительных услуг, которые сегодня в базовый тариф не входят, но к новому году они появятся. И здесь дело даже не в том, можно ли украсть эти данные. Украсть можно все, особенно данные. Зачем? Вопрос в том, что если злоумышленник украдет эти данные, то он не сможет получить ровным счетом никакого новшества для себя. От слова «совсем». Это никак не связано с деньгами. Это никак не связано с какими-то юридическими последствиями. То есть для чего ему украсть эти данные? Тем более что прямо сегодня, здесь и сейчас, превратить эти данные в цифровой образ пока не умеет никто. При этом мы не даем возможности соотнести данные и конкретного пользователя.

Что касается защищенности непосредственно платформы «Вечность», то нами используются более десяти решений, обеспечивающих сохранность данных. Это и защищенные протоколы, и система фильтров от вредоносного трафика, в том числе используются технологии блокчейна. Главное же то, что данные во время заполнения цифрового образа хранятся в деперсонифицированном формате, исключающем возможность идентификации пользователей, что обеспечивает их конфиденциальность и соответствует стандартам обработки персональных данных.

— Что дальше будет с этими цифровыми слепками? Правильно ли я понимаю, что технология, позволяющая их оживить, пока не создана? Работаете ли вы над созданием такой технологии? Как вы представляете себе эту технологию — будет ли это нейросеть или что-то еще? И почему нельзя использовать для оживления сознания сегодняшние нейросети?

— Про нейросети очень простой вопрос. Нейросети вообще никакого отношения не имеют не только к сознанию, но даже к разуму. Они представляют собой очень неплохую комбинацию, по сути, любая нейросеть на сегодняшний момент времени — это суперсложный калькулятор. Калькулятор — это не человек. Человек пользуется калькулятором. Да, уже сегодня мы можем на основании данных собрать нейросетевую сущность. Просто это не будет не то что образом человека, это не будет даже его разумом, даже не будет его сильным искусственным интеллектом. Это будет некий макрос. Если кому-то это интересно, то он может обратиться к любому разработчику. От его желания и аппетита зависит, какому из разработчиков нейросети он больше доверяет. Сказать, вот мои данные, вот на этих данных обучите, пожалуйста, всех. И получить своего цифрового партнера. В известном смысле это будет его цифровым двойником. В известном смысле. Но это точно не будет его цифровым сознанием. Что касается того, работаем ли мы над этим, как мы уже отмечали ранее, это не наша главная задача. Мы готовы в этом смысле к коллаборации, но самостоятельную амбицию взять и разработать эту новую технологию мы сегодня перед собой очевидно не ставим. Но если кто-то захочет с нами коллаборировать в том смысле, что мы держатель исходных данных структур и характеристик, мы готовы и открыты к сотрудничеству.

— Где будет существовать оживленный цифровой слепок — в каком пространстве? Будет ли это метавселенная или просто обычный компьютер ваших потомков, где будет жить ваша цифровая копия?

— Скорее всего, это будет какая-то метасеть. Сейчас в мире несколько серьезных научных лабораторий, которые занимаются планированием физических тел. Какое-то количество, большое, кстати, несколько десятков научных школ, которые занимаются производством механических тел, которые занимаются робототехникой и т. д. То есть сам по себе вопрос узок. Никто не знает, что станет носителем сознания. Еще раз, мы о сознании, но пока что не о его носителе. Но напрашивающийся вариант с минимальными издержками и с наибольшим шансом к успеху — да, это цифровая метавселенная.

— Насколько охотно люди верят в то, что уже сегодня у них появилась возможность сохранить цифровой образ себя?

— Как и в любом новаторстве, мы сталкиваемся с разными мнениями. Безусловно, мы сделали большой вызов, уникальность платформы «Вечность» сложно отрицать. И, конечно же, есть и те, кто не верит. Пожалуйста, пусть не верят. Вопрос очень простой. Мы не предлагаем религиозную догму. Мы не предлагаем в нее поверить. Мы хотим, чтобы к этому отнеслись как к услуге. Мы готовы к определенной, что называется, дискуссионности. Пожалуйста, задайте конкретный вопрос, мы вам объясним, что откуда возьмется, с чем сложится.

Подготовлено при поддержке пресс-службы проекта «Вечность»