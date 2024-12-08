Главные новости за неделю 2-8 декабря. Ростов-на-Дону и область

Стало известно, что следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере заместителем губернатора Ростовской области — министром транспорта Виталием Кушнаревым. Чиновник был задержан при незаконном получении 27 млн руб. еще две недели назад, однако тогда его отправили под арест за незаконное хранение оружия. При обыске в тот день у него дома обнаружили незарегистрированные Colt и ружье.

Ростовские СМИ распространили неофициальную информацию, что новым министром транспорта Ростовской области вместо Виталия Кушнарева может стать Алёна Беликова. По словам одного из источников, «документы по ней уже на подписании» в правительстве Ростовской области. В настоящее время Алена Беликова является директором автовокзала «Центральный», который заработал этим летом на месте бывшего ростовского аэропорта.

Совладелец «Ростсельмаша» Константин Бабкин вскоре после ликвидации основанной им «Партии дела» вступил в ЛДПР. На прошлой неделе стало известно, что Минюст РФ добился приостановки деятельности «Партии дела» — организация была ликвидирована по решению Верховного суда РФ.

Датская Carlsberg продала пивзавод «Южная заря 1974» в Ростове вместе с другими производственными активами компании «Балтика». Теперь завод принадлежит российской компании «ВГ Инвест».

Несколько депутатов Зерноградского городского поселения записали видеообращение в поддержку арестованной экс-мэра города Ирины Полищук. Парламентарии считают, что доказательств противоправной деятельности бывшей главы Зернограда нет. Ирину Полищук обвиняют в превышении должностных полномочий. По версии следствия, она подписала акты о принятии дорожных работ по завышенной стоимости.

Группа компаний «Бештау» перенесла запуск производства ноутбуков в Ростове на 2025 год из-за сложностей в прохождении платежей с поставщиками комплектующих и логистики. Открыть завод планировалось осенью 2024 года.

Ростовские депутаты внесут правки к законопроекту о ремонте памятников истории. Этот вопрос обсуждался на круглом столе «Памятники архитектуры: отказ от избыточных требований к работам по сохранению». Его целью было ознакомить местных депутатов, чиновников, представителей общественности и строительного бизнеса с основными положениями внесенного в Госдуму РФ законопроекта, направленного на упрощение процедур ремонта и реставрации объектов культурного наследия.

ФК «Ростов» одержал победу в последнем матче года чемпионата РПЛ. Ростовчане обыграли самарские «Крылья Советов» со счетом 3:1. Игра прошла в рамках 18 тура на стадионе «Ростов-Арена». Команда завершила год на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ.