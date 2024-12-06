Carlsberg продала пивзавод «Южная заря 1974» в Ростове

Пивоваренная компания «Балтика», которой принадлежит ростовский пивзавод «Южная заря 1974», перешла во владение компании «ВГ Инвест». Об этом сообщает «Ъ».

По данным издания, к «ВГ Инвест» перешли 98,65% долей «Балтики», владельцем оставшейся доли стала фирма «Хоппи Юнион».

«Балтика» основана в 1990 г., компания на 100% принадлежала датскому холдингу Carlsberg Group. Производственные мощности «Балтики» составляют восемь заводов в РФ, одним из которых является «Южная заря 1974» в Ростове.

Вадим Водолазов