ФК «Ростов» одержал победу в последнем матче года с «Крыльями Советов»

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин Фото: Василий Дерюгин

Ростовчане обыграли самарские «Крылья Советов» на домашнем поле со счетом 3:1. Игра прошла в рамках 18 тура Российской премьер-лиги на стадионе «Ростов-Арена».

В конце первого тайма защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз забил мяч в свои ворота. Затем разрыв увеличили Максим Олейников и Мохаммад Мохеби. Команда Валерия Карпина завершила год на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ.

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«Игра огонь. Последние игры у нас - огонь. Я имею ввиду - по отдаче. Всех поздравляю с окончанием этой части сезона. Порадуемся, отдохнем. Прошу, в этом отпуске поаккуратнее с питанием, чтобы не отравиться. Будем дальше двигаться»,— сказал господин Карпин команде по итогу матча.

Как написал в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, ФК «Ростов» проявил характер. «Выигрыш у самарских “Крыльев Советов” стал четвертым в серии побед в Чемпионате России и заключительным в этом году. Хочу пожелать не забывать вкус успешной атаки и после возобновления игр в 2025 году»,— написал господин Логвиненко.

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ФК «Ростов» завершил первую часть сезона с 26-ю очками. Валерий Карпин отметил на пресс-конференции, что он рассчитывал на лучший результат. «Был отрезок неудачный с точки зрения результатов, с точки зрения игры - можно было больше очков набрать. Понятны и наши ошибки, и ошибки судейские, которые признали все. Поэтому, я думаю, что очков 30-32 можно было набрать спокойно»,— завил тренер.

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Господин Карпин также отметил, что 12 декабря команда вылетает в Абу-Даби на сборы продлятся до февраля, как в прошлые годы. По словам тренера, сейчас руководство клуба ищет усиления на вход. «На выход, если будут предложения, от которых клуб не сможет отказаться, будем решать по факту»,— подытожил Валерий Карпин.

Дмитрий Ковалевский