ФК «Ростов» одержал победу в последнем матче года с «Крыльями Советов»
Фото: Василий Дерюгин
Ростовчане обыграли самарские «Крылья Советов» на домашнем поле со счетом 3:1. Игра прошла в рамках 18 тура Российской премьер-лиги на стадионе «Ростов-Арена».
В конце первого тайма защитник «Крыльев Советов» Доминик Ороз забил мяч в свои ворота. Затем разрыв увеличили Максим Олейников и Мохаммад Мохеби. Команда Валерия Карпина завершила год на седьмом месте турнирной таблицы РПЛ.
Фото: Василий Дерюгин
«Игра огонь. Последние игры у нас - огонь. Я имею ввиду - по отдаче. Всех поздравляю с окончанием этой части сезона. Порадуемся, отдохнем. Прошу, в этом отпуске поаккуратнее с питанием, чтобы не отравиться. Будем дальше двигаться»,— сказал господин Карпин команде по итогу матча.
Как написал в своем Telegram-канале глава Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко, ФК «Ростов» проявил характер. «Выигрыш у самарских “Крыльев Советов” стал четвертым в серии побед в Чемпионате России и заключительным в этом году. Хочу пожелать не забывать вкус успешной атаки и после возобновления игр в 2025 году»,— написал господин Логвиненко.
Фото: Василий Дерюгин
ФК «Ростов» завершил первую часть сезона с 26-ю очками. Валерий Карпин отметил на пресс-конференции, что он рассчитывал на лучший результат. «Был отрезок неудачный с точки зрения результатов, с точки зрения игры - можно было больше очков набрать. Понятны и наши ошибки, и ошибки судейские, которые признали все. Поэтому, я думаю, что очков 30-32 можно было набрать спокойно»,— завил тренер.
Фото: Василий Дерюгин
Господин Карпин также отметил, что 12 декабря команда вылетает в Абу-Даби на сборы продлятся до февраля, как в прошлые годы. По словам тренера, сейчас руководство клуба ищет усиления на вход. «На выход, если будут предложения, от которых клуб не сможет отказаться, будем решать по факту»,— подытожил Валерий Карпин.