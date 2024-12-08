СМИ: Алена Беликова из «Группы Агроком» возглавит донской Минтранс

Министром транспорта Ростовской области может стать Алёна Беликова. Об этом сообщает 1rnd со ссылкой на свои источники во властных структурах и транспортной сфере.

По словам одного из источников, «документы по ней уже на подписании» в правительстве Ростовской области.

В настоящее время Алена Беликова является директором автовокзала «Центральный», который заработал этим летом на месте бывшего ростовского аэропорта.

Напомним, «Группа Агроком» Ивана Саввиди организовала работу нового ростовского автовокзала на базе принадлежащего ей здания аэровокзала закрывшегося аэропорта на ул. Шолохова. В рамках проекта туда была перенесена часть межрегиональных и межмуниципальных автобусных маршрутов, проходящих через Ростов. Инвестиции «Группы Агроком» в реконструкцию объекта под новые нужды превысили1 млрд руб.

Сергей Иванов