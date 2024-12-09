Зерно меняет «Вектор»

Инспекция Федеральной налоговой службы добивается банкротства крупного ростовского зернотрейдера «Вектор». Подобные заявления органа носят преимущественно предупредительный характер, но у компании могут возникнуть проблемы из-за разбирательств с другими оппонентами. Свои претензии к «Вектору» уже заявили структуры «Деметра-Холдинга», Объединенной зерновой компании и «МЗК Экспорта».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Межрайонная ИФНС России №24 в середине ноября обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с заявлением о признании банкротом ООО «Вектор», специализирующегося на оптовой торговле зерном, следует из картотеки суда. В самой компании и ФНС на вопросы “Ъ” не ответили.

ООО «Вектор» — крупный ростовский зернотрейдер. Структура зарегистрирована в 2020 году и контролируется АО «Вектор». Бенефициаром последнего в конце 2022 года был Илья Варов. Согласно СПАРК, выручка ООО «Вектор» в 2023 году увеличилась в 2,7 раза, до 8,8 млрд руб.

Сумма претензий налоговой к «Вектору» относительно небольшая — 26,2 млн руб. Партнер юрфирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Антон Помазан замечает, что подобные заявления ФНС нередко подает с целью взыскания задолженности. Обычно компании, которые в состоянии рассчитаться, в этот момент гасят обязательства, говорит он. Если же этого не произойдет, в отношении «Вектора», по словам юриста, будет введена процедура наблюдения, а полномочия руководителя ограничат.

Господин Помазан обращает внимание и на то, что у налоговых органов хорошо развита система мониторинга состояния налогоплательщиков. «Она позволяет оперативно реагировать в случае, если компания, имеющая недоимку, показывает негативную динамику»,— говорит он.

Разбирательство с налоговой действительно не единственный конфликт «Вектора». В начале ноября Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск структуры «Деметра-Холдинга» — ООО «Деметра Трейдинг», которому удалось взыскать с компании 301,8 млн руб. Решение пока не было оспорено, и в начале декабря компания обратилась в суд за выдачей исполнительного листа. Претензии возникли в рамках договора на поставку 195 тыс. тонн пшеницы, продавцом которой выступал «Вектор», следует из материалов суда.

Один из собеседников “Ъ” на инвестиционном рынке пояснил, что ранее «Деметра-Холдинг» проявлял интерес к покупке бизнеса «Вектора», но стороны не смогли договориться о цене сделки. В «Деметре» “Ъ” пояснили, что со стороны «Деметра-Трейдинга» подобная возможность не рассматривалась.

Второй оппонент «Вектора» — ООО «ОЗК Трейдинг», входящее в Объединенную зерновую компанию (ОЗК), совладельцем которой выступает «Деметра-Холдинг». В июле структура обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с иском о взыскании с «Вектора» 190,3 млн руб. по договору на поставку сельхозпродукции. В начале декабря иск был удовлетворен частично. Размер взыскания составил 690,4 тыс. руб. В ОЗК на вопросы “Ъ” оперативно не ответили.

В конце сентября Арбитражный суд Ростовской области удовлетворил претензии к «Вектору» на 103,7 млн руб. со стороны еще другого экспортера зерна — «МЗК Экспорта». Решение обжалуется в апелляционной инстанции.

По данным «Русагротранса», которые приводит «РИА Новости», экспорт зерна по итогам июля—ноября снизился на 1 млн тонн год к году, до 30,1 млн тонн. Поставки только пшеницы увеличились на 1,7 млн тонн, до 25,3 млн тонн. Директор «Совэкона» Андрей Сизов считает бизнес зернотрейдеров рентабельным. Если несколько лет назад их доход составлял несколько долларов с тонны продукции, то сейчас вырос примерно до $10, говорит он. Но эксперт предупреждает, что бизнес предполагает высокую вовлеченность в выстраивание взаимоотношений с госорганами. Это может создавать риски для региональных игроков.

Владимир Комаров, Александра Мерцалова