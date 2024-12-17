Звезды говорят

Один из главных трендов наступающего года, который начался еще в июле 2024 года и будет сопровождать нас до июля 2025 года, это квадратура Юпитера и Сатурна. Идет борьба за насаждение формальных правил и ограничений, а также высоких ценностей и морали. Намечаются структурные изменения как на личностном, так и на государственном и международном уровнях. В период квадратуры Юпитера и Сатурна часты изменения территориальных и личных границ. Этот непростой период может оказаться максимально полезным для тех, кто дисциплинирован, не боится действовать и понимает, в каком направлении, имеет внутренний стержень и мораль. В это время стоит задуматься о развитии своей карьеры, формировании личного бренда и имиджа; следовать своей жизненной парадигме, не идя на поводу у других.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигурка змеи, Daum, хрусталь

Фото: Daum Фигурка змеи, Daum, хрусталь

Фото: Daum

Январь

Год начинается с ретроградного Марса. Возможны сложности с проявлением инициатив, как в личной жизни, так и на работе. Период считается неблагоприятным для старта новых дел, а также покупки техники, особенно машины. В это время стоит заняться завершением старых дел и проектов. В период ретроградного Марса в теле очень много напряжения и агрессии, поэтому важно адекватно их выплескивать: заниматься спортом, ходить в баню или на массаж.

Февраль

Начало месяца — хороший период, чтобы разобраться с документами, а также для любого вида обучения и получения новых знаний. В конце месяца не стоит совершать сделок с недвижимостью, так как впоследствии могут возникнуть проблемы. Зато хорошо заняться ремонтом, починить то, что давно собирались. Есть риск конфликтов с родственниками. Полезно будет помогать и проявлять внимание и заботу. Или, наоборот, погрузиться в себя и ограничить контакты с окружением.

Март

Венера становится ретроградной. На любовном фронте тотальное обострение, понимать друг друга может быть сложно. Справиться с этим удастся, добавив в отношения страсти. Одиноким в этот период стоит остерегаться новых отношений. Может возникнуть необходимость в пересмотре договоренностей, надо быть внимательным при заключении договоров. Хорошее время для ревизии финансов и пересмотра своих взглядов в этой сфере, но не самое удачное для трат и косметологических операций. Во второй половине месяца желательно соблюдать баланс между работой и отдыхом, привести дела в порядок. Заботиться о теле. Хороший период для занятия благотворительностью. Возможны риски в поездках, растет аварийность. Не терять бдительности при подписании договоров, спонтанных решений не принимать, новые знакомства поставить на паузу.

Апрель

Нептун переходит в знак Овна и будет там еще много лет. Его переход знаменует важность ручного труда. Вдохновение придет к тем, кто делает что-то своими руками, а у витающих в облаках, наоборот, может возникнуть непонимание, куда двигаться дальше. Важно быть в согласии с собой и заниматься делом, которое по-настоящему увлекает. Во второй половине месяца повышается напряжение и накал, мир буквально проверяет на прочность. Хорошее время для того, чтобы окончательно убедиться, что ваше, а что — нет. Благоприятны новые старты для тех, кто готов рвануть вперед, чтобы достичь результата.

Май

В первой половине месяца следует подходить к финансовым и деловым вопросам разумно, снижая любые риски. Полезный период для решения вопросов, касающихся страхования и кредитов, выплаты долгов. В отношениях больше чувств и экспериментов. С 25 мая начинается переход Сатурна в знак Овна, который продлится до конца года. Есть вероятность серьезных природных событий: наводнений, эпидемий. Психологическое напряжение растет. Важно уделять время медитации, прогулкам, выезжать на природу, оставаться наедине с собой. Самый благоприятный период для того, чтобы кому-то помочь.

Июнь

В первой половине месяца возможны изменения в финансовой сфере. Хороший период, чтобы изменить отношение к деньгам, задуматься об инвестициях. Благоприятное время для стартапов, это поможет получить дополнительный заработок. Возможны проблемы в отношениях. Важно сохранять спокойствие, отнестись к этому периоду как к возможности перевести отношения в новое качество, если игра стоит свеч. Конец месяца — прекрасный момент для того, чтобы помириться с родными и друзьями, составить родословную, собрать всю семью за столом. Также хорошее время для отдыха на природе, творчества, начала работы с психологом.

Июль

Время озаботиться состоянием здоровья, есть риск простуд, обострения инфекций, важно беречь себя и быть внимательнее к тому, что употребляешь в пищу. Хорошее время для пересмотра системы питания и для погружения в себя. С 18 июля по 11 августа повышается интерес к знакомствам и ярким связям, но от них стоит воздержаться. Благоприятный момент для того, чтобы вспомнить старые увлечения и хобби, особенно те, что наполняли энергией в детстве. Это касается и работы: если есть интересные проекты, которые были отложены ранее, можно вернуться к ним сейчас.

Август

Это время больших расходов, ссор со второй половиной, не исключен даже бракоразводный процесс. Будьте внимательны к окружению. Именно в этот период стоит расставаться с теми, кто несет в вашу жизнь негатив. В конце месяца следует сосредоточиться и решить побольше мелких, но важных задач. В работе происходит активный брейнсторминг. Можно менять ее концепцию, разрабатывать стратегии будущего. Если возникнут новые финансовые возможности, не нужно от них отказываться.

Сентябрь

Повышается риск на дорогах. На ментальном уровне возникает перенапряжение, повышается тревожность. Важно уделять внимание дыхательным практикам, больше гулять, составлять списки задач и решительно вычеркивать второстепенное. Время заняться здоровьем, сделать чек-ап. А также проверить, все ли в порядке с рабочими процессами и добавить в работу эмоциональную, творческую составляющую. Можно придумать цель-мечту. Благоприятный период для любого вида безвозмездной заботы о других или благотворительности.

Октябрь

В вопросах карьеры в одиночку желаемого не достичь, лучше воспользоваться чьей-либо помощью. Любые переговоры будут успешны при грамотном их ведении. Во второй половине месяца возможны разочарования и недопонимания в межличностных отношениях. Если есть близкий человек, которому можно довериться, лучше поделиться с ним переживаниями, это позволит снизить внутреннее напряжение. Неплохой период для того, чтобы укрепить отношения, создав романтический фон, побыть вдвоем, меньше внешнего шума, больше близкого контакта и расслабления.

Ноябрь

В начале месяца в СМИ возможно изменение повестки или неожиданные новости. На личностном уровне может захотеться перемен и изменений в жизни, резко рвать старое не стоит, но добавить в жизнь спонтанности и экспериментов — да. Развиваться можно, обучаясь чему-то новому, осваивая новую технику. В этот период могут возникать идеологические споры и конфликты. Нужно проявить твердость и отстоять свою позицию. Не стоит начинать деловые переговоры, подписывать важные документы, устраиваться на работу, заводить отношения с новыми людьми. Время для работы над собой, переосмысления и изменения приоритетов. Это поможет понять, что мешает вашему движению к цели. Хорошо бы задуматься о времени и правильном планировании. Важно помнить о данных обещаниях и выполнять их.

Декабрь

В начале месяца возможны знакомства с людьми, которые в будущем станут вашими друзьями. Может возникнуть желание кардинально изменить свой стиль. Самое время попробовать что-то новое во внешности и в одежде. А также начать активно продвигать свой личный бренд, энергия неба в этом может помочь. Середину месяца хорошо провести с семьей и детьми, заняться обустройством дома. Благоприятный момент для любых сделок с недвижимостью. В конце месяца наметить цели на будущий год и подкрепить пошаговым планом. Если его составить и начать выполнять, а также иметь эмоциональный стимул, то шанс достичь успеха высок, и энергия Вселенной вас поддержит.

Павел Андреев, профессиональный астролог, сооснователь и преподаватель Высшей школы астрологии Павла Андреева