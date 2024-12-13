Улов ушел под воду

С января по октябрь 2024 года объем добытых водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне сократился на 20%. Такой показатель подтверждают выловы рыболовецких компаний Краснодарского края и Республики Крым. На снижение добычи повлияли проблемы, связанные с проведением СВО, и состояние рыболовецких судов, произведенных еще в СССР. Рыбопромышленники говорят, что необходима государственная поддержка для ремонта флота. С их слов, рыба есть, но ученые фиксируют высокую смертность некоторых видов.

Ремонт старого флота является главной проблемой рыбопромысла

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Объем выловленных водных биологических ресурсов в Азово-Черноморском бассейне с января по октябрь 2024 года составил 26,8 тыс. тонн. Это почти на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (33,4 тыс. тонн). Об этом «G» сообщило Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство). Объем добытой хамсы в этом году составил 9,3 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн больше показателя 2023 года. Таким образом, доля данного вида морской рыбы в общем улове достигла 34,7%. Тюльки выловили 1,3 тыс. тонн, что на 0,8 тыс. тонн больше показателя прошлого года.

С января по сентябрь 2024 года общий объем добычи водных биоресурсов в Азово-Черноморском бассейне рыболовецкими компаниями Краснодарского края сократился на 22% и составил 3,2 тыс. тонн. Об этом «G» рассказали в региональном министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.

Так, вылов хамсы краевыми компаниями составил 1,1 тыс. тонн, что на 0,4 тыс. тонн меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (1,5 тыс. тонн). Доля этого вида морской рыбы в общем улове — 31%. В министерстве подчеркнули, что падение добычи хамсы связано с «неудовлетворительной промысловой обстановкой, вызванной сокращением промысловых запасов».

Вылов тюльки в Азовском море по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (164 тонны) увеличился на 597 тонн и составил 761 тонну. Доля этого вида рыбы в общем объеме добычи всех видов водных биоресурсов — 27%.

Вылов шпрота в Черном море составил 365 тонн, что на 1,1 тыс. тонн меньше уровня 2023 года (1,5 тыс. тонн). Доля шпрота в общем объеме добычи составила 11%. «Снижение вылова связано с низкими промысловыми скоплениями шпрота в Черном море и проводимыми организациями ремонтными работами рыбопромысловых судов»,— отметили в краевом минсельхозе.

Скользкое положение

В Крыму показатели вылова водных биоресурсов за январь—октябрь этого года снизились на 22%, сообщили «G» в республиканском министерстве сельского хозяйства. «В Черном море водных биологических ресурсов добыто на 49,5% меньше, чем за аналогичный период 2023 года, в Азовском море добыто на 13,2% больше»,— добавили в ведомстве.

Президент Ассоциации рыбопромышленников Севастополя и Крыма Валерий Сивочуб говорит, что запасов рыбы в Азово-Черноморском бассейне достаточно для деятельности рыбодобывающих предприятий. «Причина того, что вылов водных биоресурсов в текущем году меньше, чем в 2024-м,— основное крымское предприятие, осуществлявшее вылов с использованием морозильного траулера — ООО "Мк-Транс-Сервис" — приостановило деятельность в связи с серьезной поломкой судна, требующей длительного ремонта»,— говорит он.

«Снижение вылова в Черном море объясняется проблемами, связанными с проведением СВО, а именно: закрытием значительных участков акватории, где традиционно велся промысел, а также потерей промыслового времени из-за сложностей с выходом на промысел»,— разъясняет Валерий Сивочуб. Руководитель новороссийского рыболовецкого предприятия Юрий Атанов тоже отмечает, что определенные морские районы закрыты военными, поэтому суда не могут работать там, где обычно велась добыча рыбы.

Предприниматель из Новороссийска Вадим Дубенко, который на протяжении многих лет занимается рыбным промыслом, рассказал «G», что проблем с уловом у его компании нет. «Если брать, допустим, ноябрь месяц, то выловы хорошие. Просто из-за того, что была аномальная жаркая осень, путина (промышленный лов.— Прим. "G") началась позже. Обычно мы в октябре начинали работать, а сейчас начали в ноябре. Но мы в декабре догоним. Рыбы хватает»,— рассказывает предприниматель.

Генеральный директор анапской компании «Черноморская рыбка» Анатолий Бурыкин отмечает рост добычи водных биоресурсов у организации, которой он руководит. «На сегодняшний день рыбопромысловая ситуация очень хорошая. Рыбы хватает»,— констатирует он.

Флоту нужны субсидии

По данным минсельхоза Кубани, основная часть уловов приходится на рыбопромысловый флот: «Доля судового вылова в общем объеме добычи водных биоресурсов предприятий региона составляет около 72%». По словам Юрия Атанова, в 2014 году в Краснодарском крае насчитывалось двадцать судов, занимавшихся добычей водных биоресурсов. На данный момент их количество равняется пяти. «А в Керчи из тридцати или сорока судов тоже осталось порядка четырех-пяти судов на промысле»,— добавляет он. Валерий Сивочуб говорит, что санкции повлияли на подорожание импортных запчастей для судового оборудования. Со слов эксперта, если из-за отсутствия деталей ремонтные работы невозможны, приходится покупать новое оборудование. После февраля 2022 года обслуживание флота требует гораздо больших затрат и времени на ремонтные работы.

По мнению Вадима Дубенко, ремонт старого флота является главной проблемой рыбопромысла. Из-за высокой стоимости работ компании не в состоянии оплатить качественный ремонт судов, которые со временем становятся ветхими. «Сегодня все выросло: налоги, зарплаты, материалы, стоимость металла, обработка металла, электроэнергия. Если в 90-х годах можно было огромному судну сделать ремонт за 25 тыс. долларов, то сейчас это 250 тыс. долларов, 300 тыс. долларов. За эти деньги новое судно не купишь, а старое уже сложно отремонтировать. Все наши суда выпущены еще при Советском Союзе»,— говорит предприниматель.

Валерий Сивочуб отмечает, что рыбаки Крыма с 2017 года получают господдержку из регионального бюджета. «До конца этого года запланирована субсидия из федерального бюджета по постановлению правительства от 27 мая 2024 года. Это компенсация убытков, связанных с проведением СВО»,— добавляет президент Ассоциации рыбопромышленников. По словам Вадима Дубенко, чтобы рыбопромышленная отрасль южных регионов развивалась, государству нужно выделять субсидии не на вылов рыбы, а на ремонт судов.

По его мнению, в Краснодарском крае «крайне низкие субсидии»: «Я считаю, субсидии должны быть у всех регионов одинаковые, потому что работы по ремонту судов везде стоят одинаково. Крымчанам дают субсидии, например, раз в пять больше, чем нам. Если бы я получал столько же, сколько крымчане, мои суда были бы в более хорошем техническом состоянии». Юрий Атанов также считает, что размеры субсидий должны быть больше: «Краснодарский край выделяет субсидии на вылов, но они настолько малы, что на экономику или на поддержание флота практически никак не влияют». В то же время Анатолий Бурыкин подчеркивает, что субсидии, на которые он закупает оборудование, помогают его компании.

Худая хамса Вадим Дубенко признает, что вылов хамсы сокращается с каждым годом. «Мое судно бегало, делало съемку по Азовскому морю. В Азовском море очень много медузы, которая была завезена восемь-десять лет назад с балластными водами из других морей. Это когда суда идут в балласте, но пустые, они накачивают в себя воду. С водой попала медуза. Эту медузу привезли в Азовское море. Здесь она очень сильно расплодилась, поедая кормовую базу хамсы»,— рассказывает Вадим Дубенко.

Юрий Атанов связывает объемы вылова хамсы с ее большим количеством, однако отмечает проблему, связанную с большими судами: «Работа сортировок на борту больших судов — это самое первое, что сокращает объем хамсы в Азовском море. При выходе из Азовского моря хамса концентрируется уже в Черном море, и здесь ее ловят большие суда, которым, как я считаю, здесь вообще не место. Это океанические корабли».

Вадим Дубенко объясняет, что на больших судах отбирают хамсу, размер которой больше восьми сантиметров. Если рыба меньше этого размера, то ее выбрасывают. «Так она гибнет, а это та рыба, которая должна была подрасти, и на следующий год мы ее должны были ловить»,— говорит эксперт.

«У нас в крае хамса продается на рынках, допустим, по 250–350 руб. Я ее отпускаю по 150–200 руб. Это идет самая качественная рыба. А так, когда она немного худеет, я отпускаю по 80 руб. Ее вывозят в Саратов, а там она везде килькой считается и дороже не продается просто»,— разъясняет Вадим Дубенко.

Юрий Атанов отмечает популярность этого вида рыбы: «Хамсу любят в Крыму, Ростове-на-Дону, Ставрополе, Краснодарском крае. Естественно, когда идет вылов, то население ее приобретает. У нас где-то до конца января население прям хорошо покупает ее».

Основу промысла составляют некрупные виды, такие как хамса, шпрот, тюлька

Фото: Андрей Шапран, Коммерсантъ

Сухой взгляд науки

«В прошлом году мы отмечали высокую промысловую смертность шпрота, анчоуса и мерланга, так что снижение вылова в этом году может быть связано с этим»,— говорит кандидат биологических наук Дмитрий Куцын. Он также полагает, что на снижение вылова повлияли ограничения доступа к акватории, из-за чего было задействовано меньшее число судо-суток. Заведующий кафедрой водных биоресурсов и аквакультуры Кубанского государственного университета Алексей Абрамчук считает, что пока преждевременно говорить о результатах промысла за 2024 год, поскольку на это влияет множество факторов, в том числе возможность выхода судов в море. «Надо не забывать, что в нашем регионе есть определенные ограничения для пребывания судов и районы, которые могут быть либо частично, либо полностью закрыты для выхода плавсредств. Естественно, это тоже накладывает отпечаток на те объемы, которые рыбакам удается добыть в рамках полученных квот»,— говорит Алексей Абрамчук.

«Я бы не связывал корректировки в объемах промысла с тем, что запасы исчерпаны. На мой взгляд, в последнее время они стабилизировались, находятся на относительно равном уровне»,— отмечает ученый. «Основу промысла составляют некрупные виды, такие как хамса, шпрот, тюлька. Важно отметить, что они являются короткоцикличными видами, и, соответственно, если возникает ситуация с неблагоприятными погодными условиями в период их размножения либо другие факторы, то их численность, естественно, может в той или иной степени колебаться»,— объясняет Алексей Абрамчук.

Дмитрий Куцын оценивает экологическую обстановку для размножения рыбы в Азовском и Черном морях: «По долгосрочным трендам мы видим снижение размеров и продолжительности жизни многих промысловых и непромысловых видов, что связано с потеплением климата и интенсивным промыслом. В Азовском море развивается осолонение, что ухудшает условия обитания и размножения таких видов, как лещ, тарань, судак, рыбец и прочих пресноводных. В Черном море сроки нереста теплолюбивых видов (анчоус, ставрида, султанка) увеличиваются, в то время как холодолюбивые (шпроты, мерланг) чувствуют себя хуже». Алексей Абрамчук также акцентирует внимание на осолонении Азовского моря: «Экологическая обстановка в пределах нормы, за тем исключением, что учеными подчеркивается тенденция к осолонению Азовского моря. Безусловно, это явление можно выделить на общем фоне. Причиной этого в первую очередь является снижение пресного стока в Азовское море, и, как следствие, больший объем воды поступает с Черного через пролив, который имеет большую соленость. Соответственно, общая соленость в Азовском море растет. Конечно же, это накладывает отпечатки на жизнедеятельность тех видов, которые относятся к типичным пресноводным и обитают в низовьях наших степных рек, в лиманах».

Дмитрий Куцын прокомментировал слова Вадима Дубенко о большом количестве медуз в Азовском море: «Что касается медуз, то действительно, медузы и гребневики конкурируют за пищевые ресурсы с хамсой. Однако тут трудно установить, что причина, а что следствие: к вспышке численности медуз могло привести снижение численности хамсы (в результате перелова или волн тепла и гипоксии в Азовском море), а не наоборот». Алексей Абрамчук говорит, что численность желейных организмов в Азовском и Черном морях «держится на относительно стабильном уровне»: «Будем надеяться, что к каким-то стрессовым или катастрофическим последствиям это не приведет».

Андрей Куценко