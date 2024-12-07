Роспотребнадзор исключил риск распространения оспы обезьян в России

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что случаи ввоза оспы обезьян в Россию могут быть, но они единичны. По ее словам, механизм по блокировке завоза вируса на территорию страны отработан.

«Завозы, да, конечно, могут быть, но алгоритм отработанный. И каждый такой завоз, а их единицы буквально, блокируется в течение нескольких дней»,— сказала Анна Попова ТАСС.

Как добавила глава Роспотребнадзора, разновидность оспы обезьян Ib не несет рисков для России. Она также сообщила, что Москва продолжает помогать странам Африки в борьбе с вирусом.

14 августа Всемирная организация здравоохранения признала вспышку оспы обезьян чрезвычайной ситуацией. Вирус распространялся в Конго, Бурунди, Кении, Руанде, Уганде и других странах.