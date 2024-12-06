Главные новости за 6 декабря. Ростов-на-Дону и область

Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере заместителем губернатора Ростовской области — министром транспорта Виталием Кушнаревым. Чиновник был задержан при незаконном получении 27 млн руб. еще две недели назад, однако тогда его отправили под арест за незаконное хранение оружия.

Эксперты по недвижимости считают, что временный запрет на выдачу разрешений на строительство жилья в Ростове (был установлен с 1 декабря) будет способствовать оздоровлению рынка первичного жилья.

Суд в Ростове рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Кагальницкого района. В октябре Вадим Сидоров был приговорен к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за коррупционные преступления.

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Волгодонска по экономике Игоря Столяра, скрывшего информацию о наличии у себя вида на жительство в ФРГ, прекращено. Экс-чиновник отделался штрафом в 25 тыс. руб.

Датский холдинг Carlsberg продал пивзавод «Южная заря 1974» в Ростове. Ростовское предприятие вместе с другими производственными активами Carlsberg в России перешло к отечественной компании «ВГ Инвест».

Две новые школы планируют ввести в эксплуатацию в мае 2025 года в Суворовском микрорайоне донской столицы. В настоящее время там работает единственная школа №75. В октябре 2024 года там произошла давка из-за нарушений правил внутреннего распорядка и несоблюдения руководством утвержденных схем передвижения учащихся.

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев опроверг распространившуюся в СМИ информацию о смерти девочки по причине отсутствия реанимобиля. В ноябре в СМИ появились сообщения о том, что тяжелобольная 11-летняя девочка лежала в ростовской ЦГБ. У ребенка отказали почки и его было необходимо подключить к аппарату диализа. Однако такой аппарат был только в ОДКБ, куда девочку якобы не могли перевезти из-за отсутствия спецмашины.