Суд в Ростове рассмотрит жалобы на приговор экс-главе Кагальницкого района

В Ростовский областной суд поступило для рассмотрения в апелляционном порядке дело бывшего главы администрации Кагальницкого района Вадима Сидорова. Информация об этом опубликована в картотеке суда. Первое заседание назначено на 16 декабря.

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В октябре Вадим Сидоров был приговорен к семи годам шести месяцам колонии строгого режима за коррупционные преступления. По версии следствия, он покровительствовал двум местным предпринимателям, один из которых за это оплатил сантехнику для дома чиновника на 177 тыс. руб., а второй дал ему 130 тыс. руб., что было расценено правоохранителями как получение взяток.

В суде Вадим Сидоров не признал вину. Сторона защиты настаивала, что сантехнику чиновник получил за то, что указал знакомому предпринимателю на наиболее подходящий для него участок, однако на получение земли бизнесменом Вадим Сидоров не влиял. Также бывший глава познакомил этого предпринимателя с другим для заключения сделок о продаже мяса.

О втором эпизоде защита говорила так: якобы близкий друг Вадима Сидорова, которому он однажды давал деньги, так же теперь дал ему 130 тыс. руб., взяткой или оплатой каких-то услуг это не являлось.

Подробнее о деле читайте в тексте «Чиновник не вжился в роль риелтора»

Кристина Федичкина