Донской минздрав опроверг смерть ребенка из-за отсутствия реанимобиля

Министр здравоохранения Ростовской области Юрий Кобзев опроверг распространившуюся в СМИ информацию о смерти девочки по причине отсутствия реанимобиля. Об этом он сообщил «Известиям».

В ноябре в СМИ появились сообщения о том, что тяжелобольная 11-летняя девочка лежала в ростовской ЦГБ. У ребенка отказали почки и его было необходимо подключить к аппарату диализа. Однако такой аппарат был только в ОДКБ, куда девочку якобы не могли перевезти из-за отсутствия реанимобиля.

По словам Юрия Кобзева, в Ростовской область есть все необходимые препараты, в том числе реанимобили.

Вчера, 5 декабря, стало известно о том, что ребенок скончался в реанимации. Похороны умершей школьницы пройдут 7 декабря в Ростове.

Анастасия Казуков