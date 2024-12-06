«Это приведет к оздоровлению ситуации на первичном рынке жилья»

В Ростове-на-Дону с 1 декабря 2024 года приостановили выдачу разрешений на строительство многоквартирных домов. Такое решение принял врио губернатора региона Юрий Слюсарь, ссылаясь на жалобы горожан на отсутствие социальной инфраструктуры в новых жилых кварталах. Кроме того, в донской столице проведут инвентаризацию всех ранее выданных разрешений. Основатель федерального агентства недвижимости ООО «Объединение застройщиков» Валерий Мироненко считает, что введенный запрет станет катализатором оздоровления рынка первичного жилья.

Валерий Мироненко

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«Абсолютно солидарен с решением Юрия Слюсаря. Я полагаю, что оно обусловлено двумя основными проблемами. Во-первых, отсутствием нужной социальной инфраструктуры, прежде всего, школ, детских садов и больниц — их действительно не хватает. Никто из застройщиков не хочет строить образовательные учреждения в точечных проектах, которые уплотняют уже имеющуюся застройку, слишком дорого это обходится. Во-вторых, в значительной мере запрет касается проблемы с парковочными местами в городе. На мой взгляд, нормы, которые регулируют их количество при выдаче разрешений на строительство, нужно пересмотреть. Они не соответствуют здравому смыслу. Более того, многие застройщики используют гостевые парковки для того, чтобы обойти установленные нормы. Однако оставить автомобиль на гостевых парковках может кто угодно, в том числе и жильцы соседних домов.

Я допускаю, могут уменьшиться объемы вводимого жилья и количество предлагаемых жилых “квадратов” в уже заявленных проектах. Так, на фоне сделанного врио губернатора заявления могут быть скорректированы планы по застройке будущих новых микрорайонах. Речь, к примеру, может идти о планах ГК «Самолет» по строительству жилья в районе Гребного канала и от ГК «Эталон» — в Кумженской роще. Многие крупные строительные проекты уже реализовываются по старым принципам, и, как мне кажется, застройщики в них переоценили свои возможности.

Что касается цен на недвижимость, то они, по моим прогнозам, повысятся. Я ничего плохого в этом не вижу. В два раза жилье дороже не станет, но какая-то коррекция произойдет. И это, несмотря на сложности с ипотекой, а также отсутствие льготных жилищных программ. Но рынок работал так и 30 лет назад, когда сделки осуществлялись, без ипотеки.

Данная мера в любом случае приведет к оздоровлению ситуации на первичном рынке недвижимости. Тщательный аудит ранее выданных разрешений на строительство и ужесточение требований к выдаче новых позволит, на мой взгляд, повысить качество продаваемого продукта».