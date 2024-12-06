Прекращено уголовное дело в отношении экс-замглавы администрации Волгодонска

Уголовное дело в отношении бывшего заместителя главы администрации Волгодонска по экономике Игоря Столяра, скрывшего информацию о наличии у себя вида на жительство в ФРГ, прекращено. Ему назначен штраф 25 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.

В мае 2024 года оперативниками было установлено, что господин Столяр, являясь должностным лицом, не подал уведомление о наличии у себя вида на жительство в ФРГ и скрыл эту информацию. Документ он получил в 2004 году в иммиграционной службе администрации города Вупперталь.

Против экс-замглавы было возбуждено уголовное дело по ст. 330.2 УК РФ («Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии иностранного гражданства...», максимальное наказание по этой статье — штраф до 200 тыс. руб. или обязательные работы на срок до 400 часов).

Кроме того, его лишили допуска к сведениям, составляющим гостайну и уволили с муниципальной службы.

По информации ведомства, Игорь Столяр загладил причиненный преступлением вред, сделав пожертвования волгодонской школе на сумму около 14 тыс. руб. В связи с этим дело было прекращено.

Анастасия Казуков