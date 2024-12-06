В Суворовском микрорайоне Ростова откроют две школы в 2025 году

Две новые школы планируют ввести в эксплуатацию в мае 2025 года в Суворовском микрорайоне донской столицы. Об этом сообщил первый заместитель губернатора региона Игорь Гуськов.

Одно из образовательных учреждений строится на на ул. Платона Кляты, 9, а второе на ул. Дмитрия Петрова, 3. Общая их вместимость составляет 2,8 тыс. мест.

Игорь Гуськом отметил, процессы получения лицензии, подбор персонала и монтаж оборудования будут синхронизированы для того, чтобы школы могли принять учащихся уже 1 сентября следующего года.

В настоящее время в Суворовском находится единственная школа №75. В октябре 2024 года там произошла давка из-за нарушений правил внутреннего распорядка и несоблюдения руководством утвержденных схем передвижения учащихся.

Анастасия Казуков