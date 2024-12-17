Что предлагают и чего хотят галеристы

О том, почему искусство — лучший из возможных подарков, Денису Мережковскому рассказали семь галеристов двух столиц. И поделились своими арт-виш-листами.

Катрин Борисов

Арт-директор фонда и галереи Ruarts

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«Мы предлагаем только тех художников, которых представляем, хотя интересуемся предпочтениями и дарящего, и одаряемого. Иногда помогает знание об интерьере и роде деятельности человека. Необычные запросы, связанные с подарками, бывают, и довольно часто, к сожалению. Иногда они противоречат друг другу, например, подберите абстракцию в стиле поп-арт. Конечно, подарок не должен быть обязательно дорогим: мы предлагаем как недорогую графику, так и тиражное искусство, например фотографии Михаила Розанова и Сергея Борисова, наравне с дорогими работами иностранных авторов: Кимико Йошиды, Корнели Толленс и других. Также у нас есть монографии и альбомы художников, которые тоже относятся к арт-подаркам. В 2024 году мы выпустили два издания: «Части стен 3» — новое исследование работ уличных художников и автобиографичную книгу Сергея Борисова «Темпо». Наша галерея еще не делала подарков для корпораций, но вот свои подарки от Ruarts дарим каждый год, и это всегда интересные работы наших художников в небольшом формате и ограниченном тираже. Сама же я хотела бы получить на Новый год билет в Гонконг на ярмарку "Арт-Базель"».

Марина Гисич

Основательница Marina Gisich Gallery

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery «Я слышу, как падает снег», Григорий Майофис, 2017 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery «Я слышу, как падает снег», Григорий Майофис, 2017 Фото: предоставлено Marina Gisich Gallery

«Я была бы рада, если бы в этом году кто-то подарил мне инсталляцию Сергея Деникина, персональная выставка которого как раз идет в нашей галерее. Вообще, мне всегда приятно получать работы художников именно из моей выборки, потому что все они прекрасны. Многим может показаться, что мы предлагаем исключительно дорогое искусство, но на самом деле у нас есть не менее ценные объекты и для начинающих коллекционеров. В приоритете качество. Наша галерея работает в основном с признанными мастерами, знаковыми художниками последних десятилетий и представителями молодого поколения. У нас в наличии работы авторов музейного уровня, которые доступны как опытным собирателям искусства, так и тем, кто только начинает свой путь в мире арта. Например, мы можем предложить совершенно очаровательные работы — фанерные скульптуры и экспериментальную графику — Александра Шишкина-Хокусая, объекты которого были частью российского павильона на Венецианской биеннале. Главное, чтобы люди могли жить и быть с искусством наших авторов, поэтому их интересы и предпочтения — прежде всего».

Игорь Шиленков

Арт-дилер, основатель галереи Shilo

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«Когда меня просят подобрать подарок или работу в интерьер, я стараюсь сначала узнать как можно больше о человеке: его интересах, предпочтениях и том, какой визуальный язык он воспринимает как искусство. Затем формирую список галерей и художников, которые мне близки и актуальны в данный момент, из их ассортимента и выбираю то, что может подойти. Запросы бывают очень разные, например, однажды я искал рисунки с изображением сов по всей Москве, в другой раз — работы с велосипедистами, мотоциклистами или боксерами. Но чаще всего клиенты выбирают текстовые, «говорящие» работы, поэтому нередко я рекомендую фотографии Тимофея Радя, которые представлены в галерее Artwin. Цены на арт-подарки варьируются: я бы обозначил ценовой диапазон от 20 тыс. руб. до €20 тыс., остальное зависит от повода и возможностей. Если говорить о корпоративных подарках, то обычно для таких случаев выбирают наиболее понятное искусство с четким посылом. Это может быть что-то актуальное или вирусное. Сам я в этом году хотел бы получить работу нового художника из моей галереи Shilo Никиты Ерохина. Он известный тату-мастер, а в этом году успешно дебютировал как художник на ярмарке Blazar».

Наталья Маслова

Основательница галереи 3L

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«Наверное, сложнее всего подбирать подарки мужчинам. В прошлом году мы прямо 31 декабря паковали и отправляли подарок очень солидному получателю, и, главное, он остался доволен. Как основатель галереи предметного дизайна, я всегда выбираю и для своих близких, и для всех наших гостей авторские подарки. Во-первых, вы всегда будете оригинальны, ведь у предметов ручной работы, созданных по индивидуальной задумке, не может быть повторов. Во-вторых, я всегда чувствую энергию авторского предмета, и мне нравится взаимодействовать с ней. В-третьих, выбирая такой подарок, вы транслируете и свой вкус. Не было случая, чтобы мы не смогли помочь с подбором. Уже несколько лет с такими запросами к нам обращаются и большие компании. Для них мы вместе с нашими резидентами разрабатываем что-то специальное в нужном количестве — в такие моменты ощущаешь себя фабрикой деда Мороза. Накануне других сезонных праздников мы также заказываем нашим художникам лимитированные дропы. Что до меня самой, то в декабре планирую приобрести несколько работ Елены Поповой, ее выставка как раз проходит в 3L».

Александр Бланарь

Основатель галереи Serene (Москва, Лугано)

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено галереей Serene Pearl droplets of water, Виктория Кошелева, 2024 Фото: предоставлено галереей Serene Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено галереей Serene Pearl droplets of water, Виктория Кошелева, 2024 Фото: предоставлено галереей Serene

«Чтобы приступить к выбору работ, важно понять, насколько человек погружен в искусство, и бюджет, от которого мы можем отталкиваться. Искусство не все дорогое, поэтому всегда можно найти произведение на имеющуюся сумму: работы молодых художников или тиражная графика известных авторов. Самое необычное в таких запросах — тайминг. Часто, если кто-то ищет подарок, то найти, согласовать, упаковать и доставить его нужно уже завтра или сегодня вечером. Если же время, вкус и финансы позволяют, то можно привезти что-то музейного качества из-за рубежа. Самое главное, чтобы купленный предмет понравился тому, кому он будет подарен. Например, на день рождения команда галереи Serene подарила мне прекрасную работу Оли Австрейх, а на Новый год для меня приятным подарком была бы небольшая работа Виктории Кошелевой».

Фрол Буримский

Основатель галереи Flor et Lavr

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено галереей Flor et Lavr VIII, из серии «Самый одинокий аист», Артем Ляпин, 2024 Фото: предоставлено галереей Flor et Lavr Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено галереей Flor et Lavr VIII, из серии «Самый одинокий аист», Артем Ляпин, 2024 Фото: предоставлено галереей Flor et Lavr

«Подбирая искусство, я всегда опираюсь на ключевой принцип: эмоциональный отклик, который вызывает произведение. Искусство, как ничто другое, должно резонировать с внутренним миром, становиться своим для человека, которому оно предназначено. При этом важно учитывать индивидуальность получателя: интерес к конкретным художникам, техникам или направлениям. Иногда ключом может стать тема работы или история, которую она рассказывает. В результате подарок превращается не просто в объект, но в связующее звено между дарителем, получателем и искусством как таковым, которое обладает способностью говорить с человеком на языке эмоций, идей и символов, и в этом его сила. Поэтому подарок может быть недорогим, но очень глубоким по смыслу, способным стать частью чьей-то истории. Будучи галеристом, я имею возможность работать с невероятным спектром авторов, и каждая из работ, отобранных для галереи, имеет для меня особую ценность. Отличным подарком для меня самого может стать как миниатюрная скульптура Александра Позина, так и резные каменные работы Валерия Бытки. Или же произведения более современных, но не менее скрупулезных в своей практике авторов: Артема Ляпина и Матвея Шапиро. Одним из главных открытий этого года для меня стала фотохудожница Полина Рукавичкина. Ее уникальное восприятие мира и способность улавливать магию момента делают ее работы завораживающими».

Кристина Березовская

Основательница KGallery

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: предоставлено галереей KGallery Из серии «Мое открытие Америки», Феликс Волосенков, 2014 Фото: предоставлено галереей KGallery Следующая фотография 1 / 2 Фото: предоставлено галереей KGallery Из серии «Мое открытие Америки», Феликс Волосенков, 2014 Фото: предоставлено галереей KGallery

«Однажды мне предложили буквально за два часа найти и подготовить к отправке "нормального Айвазовского" в подарок крупному армянскому бизнесмену. Работу просили найти с безупречным провенансом и "не менее двух метров в длину". Что ж, заказ был выполнен. Но прелесть предмета искусства состоит не только в его стоимости — он может быть сделан руками ребенка или талантливым мастером, выполнен в прошлом веке, а может у вас на глазах, может быть тиражированным, а может стать уникальным и исключительным после встречи с его автором. Основой наших продаж являются предметы живописи и прикладного искусства из коллекции галереи, чаще всего созданные в единственном экземпляре, поэтому если нужно одарить одновременно несколько десятков людей, я всегда предлагаю организовать приватный визит в KGallery, где специально для вас вне толпы может пройти экскурсия по выставке Петрова-Водкина, которая до конца года проходит в наших стенах, а после — ужин при свечах».