Александр Савельев возглавил администрацию Воротынского округа

Александр Савельев 6 декабря был избран главой МСУ Воротынского городского округа, за него единогласно проголосовали 13 присутствующих депутатов из 16. Конкурс по отбору кандидатур на должность главы муниципалитета прошел во вторник. Вторым кандидатом и формальным соперником господина Савельева был заместитель главы воротынской администрации Дмитрий Петухов. Конкурсный отбор откладывался по времени, так как областные власти и совет депутатов округа консультировались по кандидатам.

Александру Савельеву 30 лет, до перехода в Воротынский округ он работал юристом в министерстве образования Нижегородской области.

Как ранее сообщал «Ъ-Приволжье», в сентябре на выборах в совет депутатов Воротынского округа избиратели преподнесли сюрприз . Количество мандатов у «Единой России» уменьшилось вдвое, а депутатов, избравшихся от КПРФ, стало больше. Некоторые местные жители объясняли итоги голосования рядом проблем, долго не решаемых на местном уровне. После выборов депутатов в областном правительстве не стали поддерживать Алексея Солдатова, у которого истек срок полномочий на посту главы МСУ.

Иван Сергеев