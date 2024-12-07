8 декабря исполняется 62 года министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ирек Файзуллин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Его поздравляет ректор Президентской академии (РАНХиГС), генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров:

— Уважаемый Ирек Энварович! Примите самые теплые поздравления с днем рождения! Вы отвечаете за важнейшую сферу деятельности и вносите огромный вклад в создание комфортных и современных условий для жизни всех россиян. С Вашим именем связаны успехи в реализации самых масштабных проектов. А ваши методы работы являются не только новаторскими, но и крайне эффективными. Отдельно хотел бы поблагодарить Вас за то, что находите время делиться опытом с будущими управленцами России: губернаторами, мэрами и топ-менеджерами. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»