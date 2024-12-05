Мэрия Екатеринбурга обратится к властям региона за средствами на охрану школ

Департамент образования администрации Екатеринбурга готовит письмо в адрес правительства Свердловской области и министерства образования региона для разработки программы по безопасности школ, рассказала на заседании думской комиссии по бюджету директор департамента Инна Гумбатова. По ее словам, городские власти предусмотрели дополнительные 76,5 млн руб. на оплату работы частных охранных организаций в 2025 году: стоимость услуг возрастет с 97 руб. в час до 119,5 руб. в час. «Увеличение стоимости составило порядка 17%, хотя ранее было запланировано всего 4%»,— отметила госпожа Гумбатова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

Депутат от «Единой России» Александр Колесников подчеркнул, что средняя зарплата охранников по Екатеринбургу составляет 230-250 руб. в час. «У нас проблема с охраной школ. Не хватает денег, которые выделяются из бюджета на то, чтобы нанимать охранные подразделения для обеспечения безопасности наших детей»,— сказал он. Господин Колесников призвал направить в региональное правительство письмо от имени мэра Екатеринбурга Алексея Орлова. «Возможно, будет инициатива по подготовке письма от имени главы»,— заверила Инна Гумбатова.

Ранее, в сентябре, госпожа Гумбатова отмечала, что оплату труда охранников в школах планируется увеличить с 97 руб. в час до 218 руб. в час. Соответствующее предложение было направлено руководству администрации. «Также направлено письмо губернатору Свердловской области с предложением рассмотреть привлечение средств на оплату охраны из регионального бюджета. Это наша большая проблема, мы делаем на ней акцент, потому что стоимость услуг ниже себестоимости их оказания», — сказала она.

Василий Алексеев