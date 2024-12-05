Pantone назвал цветом 2025 года коричневый Mocha Mousse

Американский институт цвета Pantone выбрал главным цветом 2025 года оттенок коричневого — шоколадный «мокко мусс» (Mocha Mousse). Об этом организация сообщила на своем сайте. Оттенок представлен в виде взбитого десерта в стеклянной чаше.

«Согревающий коричневый оттенок, пронизанный богатством. Он питает нас своим намеком на восхитительные качества шоколада и кофе, отвечая нашему желанию комфорта»,— говорится на сайте организации.

Компания Pantone разрабатывает цветовые палитры и стандарты, а также консультирует бренды по цветовым решениям. Pantone Institute of Color, или Институт цвета Pantone,— часть компании Pantone. Сотрудники института изучают, как цвет влияет на все сферы нашей жизни. В течение года сотрудники института наблюдают, какие оттенки в мире используют чаще всего. Таким образом, институт назначает цветом года оттенок, который уже стал популярен.

Исполнительный директор Pantone Леатрис Эйземан говорит, что этот оттенок выражает уровень «продуманного потакания». «Изысканный и пышный, но в то же время непретенциозная классика»,— приводятся ее слова на сайте организации. Оттенок «мокко мусс», по ее словам, расширяет восприятие коричневых оттенков «от скромных и приземленных до амбициозных и роскошных».

Pantone выбирает цвет года уже 25 лет. Оттенком 2024 года был оттенок оранжевого Peach Fuzz, «персиковый пух», а 2023-го — насыщенный малиновый (Viva Magenta).