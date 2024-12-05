АКРА: число публикующих нефинансовую отчетность компаний вырастет вдвое

В 2025 году количество компаний, публикующих нефинансовую отчетность в России, превысит 140, рассказал директор группы оценки рисков устойчивого развития АКРА Владимир Горчаков, сославшись на исследование агентства и Комитета по интегрированной отчетности. По данным на конец ноября, нефинансовую отчетность выпустили 69 из 88 компаний (78%), входящих в списки Мосбиржи первого и второго уровней.

«Мы ожидаем 140 компаний в следующем году, в основном за счет тех, кто находится в первом и втором котировальном списке Мосбиржи. В соответствии с сентябрьскими изменением правила листинга они обязаны в каком-либо виде публиковать нефинансовую отчетность. Сейчас порядка 80% ее уже публикуют, но вот эти 20% попадут в обойму тех, кто будет делать это в первый раз»,— рассказал господин Горчаков на конференции ИД «Коммерсантъ».

Согласно исследованию, в 2025 году большинство компаний планируют использовать несколько стандартов нефинансовой отчетности, сочетая международные и национальные. Наиболее популярным стандартом по-прежнему остается GRI: его выбирают 81% опрошенных компаний, 48% компаний планируют также использовать стандарты SASB, 36% — стандарт TCFD.

В сентябре Московская биржа ввела требование к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, чьи акции включены в первый или второй уровень листинга. Минэкономики предлагало ввести стандарт нефинансовой отчетности, содержащий показатели вклада организации в социальные программы и развитие общества.