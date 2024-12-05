Самыми популярными на «Яндекс Книгах» стали роман Пелевина и нон-фикшн о сексе

В среднем пользователи «Яндекс Книг» начинают читать и слушать 13 книг в год, дочитывают — около четырех, сообщила руководитель по контенту Юлия Мишкуц. Среди художественной литературы самым популярным стал новый роман Виктора Пелевина «Круть», среди нон-фикшна — «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой.

Лидеры «Яндекс Книг» в категории «Проза»:

«Круть» Виктора Пелевина,

«Записки юного врача» Михаила Булгакова,

«Евгений Онегин» Александра Пушкина,

«Тоннель» Яны Вагнер,

«Прачечная, стирающая печали» Ким Чжи Юн,

«Преступление и наказание» Федора Достоевского,

«Увидимся в августе» Габриэля Гарсиа Маркеса,

«Лес» Светланы Тюльбашевой,

сборник произведений Аркадия и Бориса Стругацкого,

«Лисья нора» Норы Сакавич.

Как сказано в пресс-релизе «Яндекс Книг» (есть у «Ъ»), больше половины списка самой популярной нехудожественной литературы составляют книги по психологии по различным темам: от отношений с собой, родителями и партнерами, до отношений с деньгами. Среди них — «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко, «Думай медленно… Решай быстро» и биография Илона Маска.