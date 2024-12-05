Самыми популярными на «Яндекс Книгах» стали роман Пелевина и нон-фикшн о сексе
В среднем пользователи «Яндекс Книг» начинают читать и слушать 13 книг в год, дочитывают — около четырех, сообщила руководитель по контенту Юлия Мишкуц. Среди художественной литературы самым популярным стал новый роман Виктора Пелевина «Круть», среди нон-фикшна — «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой.
Лидеры «Яндекс Книг» в категории «Проза»:
- «Круть» Виктора Пелевина,
- «Записки юного врача» Михаила Булгакова,
- «Евгений Онегин» Александра Пушкина,
- «Тоннель» Яны Вагнер,
- «Прачечная, стирающая печали» Ким Чжи Юн,
- «Преступление и наказание» Федора Достоевского,
- «Увидимся в августе» Габриэля Гарсиа Маркеса,
- «Лес» Светланы Тюльбашевой,
- сборник произведений Аркадия и Бориса Стругацкого,
- «Лисья нора» Норы Сакавич.
Как сказано в пресс-релизе «Яндекс Книг» (есть у «Ъ»), больше половины списка самой популярной нехудожественной литературы составляют книги по психологии по различным темам: от отношений с собой, родителями и партнерами, до отношений с деньгами. Среди них — «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко, «Думай медленно… Решай быстро» и биография Илона Маска.