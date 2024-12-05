Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Самыми популярными на «Яндекс Книгах» стали роман Пелевина и нон-фикшн о сексе

В среднем пользователи «Яндекс Книг» начинают читать и слушать 13 книг в год, дочитывают — около четырех, сообщила руководитель по контенту Юлия Мишкуц. Среди художественной литературы самым популярным стал новый роман Виктора Пелевина «Круть», среди нон-фикшна — «Секс. Все, что вы хотели узнать о сексе, но боялись спросить: от анатомии до психологии» Натальи Красновой.

Лидеры «Яндекс Книг» в категории «Проза»:

  • «Круть» Виктора Пелевина,
  • «Записки юного врача» Михаила Булгакова,
  • «Евгений Онегин» Александра Пушкина,
  • «Тоннель» Яны Вагнер,
  • «Прачечная, стирающая печали» Ким Чжи Юн,
  • «Преступление и наказание» Федора Достоевского,
  • «Увидимся в августе» Габриэля Гарсиа Маркеса,
  • «Лес» Светланы Тюльбашевой,
  • сборник произведений Аркадия и Бориса Стругацкого,
  • «Лисья нора» Норы Сакавич.

Как сказано в пресс-релизе «Яндекс Книг» (есть у «Ъ»), больше половины списка самой популярной нехудожественной литературы составляют книги по психологии по различным темам: от отношений с собой, родителями и партнерами, до отношений с деньгами. Среди них — «Привет из детства. Вернуться в прошлое, чтобы стать счастливым в настоящем» Михаила Лабковского, «Нежно-денежно. Книга о деньгах и душевном спокойствии» Ольги Примаченко, «Думай медленно… Решай быстро» и биография Илона Маска.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...