В Чечне объявили о формировании нового полка численностью более 2 тыс. бойцов

С начала российской спецоперации на Украине в Чечне были созданы четыре полка и пять батальонов для Министерства обороны и Росгвардии, заявил председатель правительства республики Магомед Даудов. Сейчас в регионе формируют еще один полк для военного ведомства, добавил он во время прямой линии главы Чечни Рамзана Кадырова, транслировавшейся ЧГТРК «Грозный».

По словам господина Даудова, всего из Чечни на спецоперацию направлено 51,4 тыс. бойцов, включая более 20,2 тыс. добровольцев. В настоящее время на передовой находится свыше 9,7 тыс. чеченских военнослужащих, среди которых пять полков, шесть батальонов и спецназ «Ахмат». Председатель правительства Чечни уточнил, что чеченские подразделения активно участвуют в боевых действиях на разных участках фронта.

В конце сентября Рамзан Кадыров сообщил, что в республике рассматривают возможность создания дополнительных резервных подразделений. По его словам, поручения на эту тему были даны «ответственным лицам на местах». А в октябре господин Кадыров передал для нужд СВО сотню «джихад-машин», произведенных в регионе.